Marcelo Longobardi se enteró en la radio que se convirtió en abuelo

La emisión de hoy de Cada mañana (Radio Mitre), el programa que realiza a diario en la radioMarcelo Longobardi, no fue una más: el periodista se enteró al aire que se había convertido en abuelo y no pudo contener su emoción por la feliz noticia.

El conductor se encontraba transmitiendo su participación cuando recibió un llamado de su hijo, Franco, que la expresó al instante la llegada de su nieto. "Franco, ¿qué hacés capo?", contestó el periodista al recibir el llamado

"¿Nació?, acabo de ser abuelo", expresó Longobardi sorprendido por la novedad, sin ocultar su alegría.

Diego Leuco fue el encargado de anunciar la noticia durante el pase entre los programas donde ambos participan. "Me pasan cosas que me ponen de buen humor. Por ejemplo, me gusta mucho la canción del pase. Te levanta, el cuerpo se te mueve solo. Se me van los hombritos con esta canción. Voy a ser tío", dijo.

"Se supone que vos hermanos biológicos no tenés", respondió Longobardi. Más adelante, Leuco replicó: "¿No te enteraste? Voy a ser tío por parte de uno de tus hijos. Si yo soy tío, vos sos abuelo".

"Vos decís que Franco y Lula van a ser padres y que eso te convierte a vos en tío y a mí en abuelo. Eso es relativamente cierto", expresó Longobardi.