"Suponer que se puede prolongar una cuarentena más de 130 días implica suponer que las personas no tienen vida y que finalmente todo va a depender del Estado", cuestionó Marcelo Longobardi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 14:59

Marcelo Longobardi cuestionó la atenuación de la cuarentena en la provincia de Buenos Aires y criticó la ausencia de un plan económico para superar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19. Además, le apuntó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, por enfrentarse contra "enemigos imaginarios".

"Me llamó la atención el modo en que arrancó el gobernador Kicillof su presentación el viernes, siempre por supuesto en lucha contra los molinos de viento", describió el conductor de Cada mañana (Radio Mitre) refiriéndose a las declaraciones del mandatario provincial sobre "que ha habido un intento de decir que el coronavirus solamente ocurre en Argentina", como manifestó en la conferencia de prensa junto al presidente, Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Hay una inclinación inevitable y compulsiva del kirchnerismo de agarrársela con alguien, aunque ese alguien no exista. Además, lo interesante de enfrentarse con enemigos inexistentes es que no te pueden hacer nada, ganás siempre. Me llama la atención ese enfrentamiento. ¿Quién dijo lo que dice Kicillof? Nadie", consideró Longobardi.

Más adelante, el periodista sostuvo que la conferencia fue "una demostración del atraso, de la falta de información, de la falta de realismo e incluso de irresponsabilidad económica de parte de varias autoridades argentinas".

"La cuarentena que pretenden regular, atenuar o prolongar en el caso de la provincia de Buenos Aires, en rigor de verdad dejó de existir hace bastante tiempo", analizó, y agregó: "La gente naturalmente y con razón, intenta por ejemplo ver a sus hijos, o ver a sus padres, asunto natural y ponderable. Gracias a Dios que la gente tiene esa clase de impulso. Incluso esta cosa tan loca de prohibir en la provincia de Buenos Aires las actividades recreativas es algo que la gente tiene tendencia a violar por naturaleza, y por suerte que es así. Las encuestas muestran que el 87% de la gente dice que en algún momento va a ver a los hijos", desarrolló.

"¿O el señor Kicillof o el militante Kreplak pretenden no ver a sus hijos por seis meses? ¿A quien se le ocurre? En un punto, la prolongación de la cuarentena produce más problemas de los que resuelve. Mantener la cuarentena con niveles de confinamiento ya no parece una medida sanitaria, parece una respuesta política", interpretó.

"Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires excede los límites de la cuarentena desde hace mucho tiempo. Están pretendiendo regular una cosa que ya pasó, que se agravó durante la cuarentena supuestamente estricta impulsada hace dos o tres semanas atrás. Mientras tanto es obvio que están actuando sobre la Justicia y que están demorando un programa económico. Entonces, en vez de perseguir personas para que cumplan una cuarentena incumplible y en muchos casos inútil, sería más útil usar el papel del Estado para corregir o incluso castigar comportamientos completamente inapropiados, como a los que se van de mambo: fiestas y reuniones masivas", sostuvo, y agregó: "Suponer que se puede prolongar una cuarentena más de 130 días implica suponer que las personas no tienen vida y que finalmente todo va a depender del Estado, incluso el futuro económico de la Argentina va a depender de lo que el Estado haga".

"Nos hemos perdido una oportunidad fantástica el viernes pasado de presentar un desconfinamiento de 15 días al mismo tiempo que un programa económico un poco más ambicioso que postular que el plan consiste en dividir al país en seis regiones", finalizó.