Multitudinaria despedida a Brigitte Bardot en Saint-Tropez: revelan las causas de su muerte

Entre las personalidades presentes en la despedida al ícono del cince francés se destacó Marine Le Pen

Saint-Tropez despide a Brigitte Bardot en su funeral
La localidad de Saint-Tropez fue escenario esta mañana de una multitudinaria despedida a Brigitte Bardot, figura central del cine francés, fallecida a los 91 años. Cientos de personas y destacadas personalidades se acercaron desde primera hora del día al pueblo costero del sur de Francia, lugar vinculado a la historia personal de la actriz, para participar de la ceremonia.

El funeral comenzó a las 11 en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption, en un acto de carácter privado destinado a familiares, amigos y miembros de su fundación. A pesar del carácter reservado del encuentro religioso, miles de admiradores se congregaron en las inmediaciones para acompañar la despedida.

Entre las personalidades presentes destacó Marine Le Pen, quien participó del funeral junto a otros referentes políticos y activistas. También formó parte de la comitiva el defensor de las ballenas Paul Watson, uno de los primeros en llegar al templo, en representación del activismo ambiental vinculado a la figura de Bardot.

El funeral dio comienzo esta mañana en la localidad de Saint-Tropez
Cientos de admiradores se congregaron en el lugar para dar su último adiós a la célebre actriz
La ceremonia estuvo presidida por un gran retrato de la actriz ubicado en el interior de la iglesia, donde se la puede ver retratada con una amplia sonrisa. El municipio de Saint-Tropez difundió un comunicado en el que destacó el vínculo histórico entre la ciudad y la actriz, a la que definió como su embajadora más reconocida. “Gracias a su presencia, su personalidad y su aura, dejó una huella en la historia de esta localidad”, señala el texto.

La ceremonia religiosa se realizó en la iglesia Notre-Dame de l'Assomption
“Gracias a su presencia, su personalidad y su aura, dejó una huella en la historia de la ciudad”, señala un comunicado del municipio que resalta el vínculo de la artista con la ciudad del sur de Francia
Marine Le Pen participó esta mañana de los actos religiosos en Saint-Tropez
La líder de extrema derecha saludó a los presentes
Le Pen, en su arribo al lugar
Curiosos y admiradores rindieron tributo a la fallecida actriz
