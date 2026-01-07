Multitudinaria despedida a Brigitte Bardot en Saint-Tropez: revelan las causas de su muerte

La localidad de Saint-Tropez fue escenario esta mañana de una multitudinaria despedida a Brigitte Bardot, figura central del cine francés, fallecida a los 91 años. Cientos de personas y destacadas personalidades se acercaron desde primera hora del día al pueblo costero del sur de Francia, lugar vinculado a la historia personal de la actriz, para participar de la ceremonia.

El funeral comenzó a las 11 en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption, en un acto de carácter privado destinado a familiares, amigos y miembros de su fundación. A pesar del carácter reservado del encuentro religioso, miles de admiradores se congregaron en las inmediaciones para acompañar la despedida.

Entre las personalidades presentes destacó Marine Le Pen, quien participó del funeral junto a otros referentes políticos y activistas. También formó parte de la comitiva el defensor de las ballenas Paul Watson, uno de los primeros en llegar al templo, en representación del activismo ambiental vinculado a la figura de Bardot.

La ceremonia estuvo presidida por un gran retrato de la actriz ubicado en el interior de la iglesia, donde se la puede ver retratada con una amplia sonrisa. El municipio de Saint-Tropez difundió un comunicado en el que destacó el vínculo histórico entre la ciudad y la actriz, a la que definió como su embajadora más reconocida. “Gracias a su presencia, su personalidad y su aura, dejó una huella en la historia de esta localidad”, señala el texto.

