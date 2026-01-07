En fotos. El último adiós a Brigitte Bardot: un ataúd de mimbre, la emoción de su último marido y el cortejo con los Gibsy Kings
Una multitud se reunió frente a la iglesia Notre-Dame de l’Assomption, en Saint Tropez, para despedir a Brigitte Bardot
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Espectáculos
- 1
Jimena Monteverde y un debut auspicioso en las tardes de eltrece
- 2
Punta del Este, en fotos: de la reaparición en familia de Zulema Yoma hasta el relax playero de Nicole Neumann con sus hijos
- 3
El jinete pálido: el éxito “sobrenatural” de Clint Eastwood que nació de una referencia bíblica y le valió su peor lesión en el set
- 4
La sorpresa hot que descolocó a Gimena Accardi en su primer verano de soltera