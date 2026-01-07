LA NACION

En fotos. El último adiós a Brigitte Bardot: un ataúd de mimbre, la emoción de su último marido y el cortejo con los Gibsy Kings

Una multitud se reunió frente a la iglesia Notre-Dame de l’Assomption, en Saint Tropez, para despedir a Brigitte Bardot

Bernard d'Ormale, cuarto marido de BB, Théa Charrier, nieta de la actriz, y la política Marine Le Pen, entre los asistentes al funeral en Saint Tropez
El interior de la iglesia Notre-Dame de l'Assomption, en Saint-Tropez, decorado con flores, preparado para el funeral de Brigitte Bardot (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images)Arnold Jerocki - Getty Images Europe
Admiradores reunidos alrededor de la iglesia Notre Dame de Saint Tropez para presentar sus respetos antes de la ceremonia fúnebre de la difunta actriz francesa Brigitte Bardot, el 7 de enero de 2026. La sensación del cine francés Brigitte Bardot, símbolo de la liberación sexual en las décadas de 1950 y 1960, que se reinventó como defensora de los derechos de los animales y adoptó posturas de extrema derecha, falleció el 28 de diciembre de 2025 a los 91 años. (Foto de Thibaud MORITZ / AFP)THIBAUD MORITZ - AFP
El coche fúnebre blanco que transporta el ataúd se dirige hacia la iglesia de Notre-Dame de l'Assomption para la ceremonia fúnebre de la difunta actriz francesa Brigitte Bardot(Photo by Thibaud MORITZ / AFP)THIBAUD MORITZ - AFP
El ataúd de Brigitte Bardot, de mimbre, en dos colores, ingresa en la iglesia con un arreglo de flores amarillas, naranjas y blancas. Los ataúdes de mimbre son presentados como "propuestas ecológicas" por distintas funerarias en todo el mundo que aseguran que su impacto ambiental es menor al de la madera. (AP Photo/Philippe Magoni).Philippe Magoni - AP
La llegada de arreglos florales a la iglesia Notre Dame en Saint Tropez para la despedida de BB (Photo by Valery HACHE / AFP).VALERY HACHE - AFP
La Fundación Brigitte Bardot rechazó la propuesta del presidente Macron de despedirla con un funeral "de Estado". Entre los invitados, se destacó la presencia de Marine Le Pen, presidenta del partido Rassemblement National, quien declaró que estaba en calidad de "amiga de Brigitte". (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)THIBAUD MORITZ - AFP
La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen despidió a Bardot como "una ardiente patriota". En sus redes sociales la describió como "una mujer increíblemente francesa, libre, indómita, completa, excepcional por su talento, su coraje, su franqueza y su belleza". Años antes de morir, Brigitte había calificado a Le Pen como "la Juana de Arco del siglo XXI" y "la única política con pelotas" (Photo by Thibaud MORITZ / AFP) / ALTERNATE CROP)THIBAUD MORITZ - AFP
Nicolas-Jacques Charrier, el único hijo de Brigitte Bardot, fruto de su matrimonio con el actor Jacques Charrier, su segundo esposo, con quien estuvo casada tres años, entre 1959 y 1962. Tras el divorcio, Nicolas fue criado por los padres de Charrier. Vive en Noruega, donde formó su familia. Hace poco se reconcilió con su madre y encabezó el cortejo fúnebre en Saint Tropez. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)THIBAUD MORITZ - AFP
Théa Charrier (nieta de Brigitte Bardot) y su madre, Anne-Line Bjerkan, viajaron desde Noruega para asistir al funeral de BB en Saint-Tropez, Francia. (Foto de Arnold Jerocki/Getty Images)Arnold Jerocki - Getty Images Europe
El marido de Théa Charrier y sus hijos, los bisnietos de Brigitte Bardot, también formaron parte del cortejo fúnebre. (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images)Arnold Jerocki - Getty Images Europe
Para ingresar a la iglesia, los invitados de Fundación Brigitte Bardot y de la familia de la actriz, llevaron una imagen de BB abrazando a una foca. (Photo by Arnold Jerocki/WireImage)Arnold Jerocki - WireImage
Bernard d'Ormale, cuarto y último marido de Brigitte Bardot, quien fuera asesor del difunto político francés de derecha Jean-Marie Le Pen, contó cómo fueron los últimos minutos de la actriz. Dijo que dormía a su lado en La Madrague, la casa donde se radicó la actriz en 1973: "Me incorporé cuando la escuché decir Pioupiou, ese pequeño apodo que nos dábamos en la intimidad, y luego se acabó". Dijo que "una plenitud, una serenidad se dibujaron en su rostro. " volvió a estar extraordinariamente bella, como en su juventud". (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)THIBAUD MORITZ - AFP
El actor francés y ex piloto de carreras Paul Belmondo, hijo de la leyenda Jean Paul Belmondo, llega a la iglesia de Notre-Dame de l'Assomption para la ceremonia fúnebre de la difunta actriz francesa Brigitte Bardot, (Photo by Valery HACHE / AFP)VALERY HACHE - AFP
Chico Bouchikhi y los Gipsy Kings tocaron después del funeral de Brigitte Bardot (Photo by Arnold Jerocki/WireImage)Arnold Jerocki - WireImage
Los Gispy King encabezaron la procesión desde la iglesia de Notre Dame hasta el cementerio marino de Saint Tropez. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)THIBAUD MORITZ - AFP
Detrás del coche fúnebre y los Gibsy Kings marchó el hijo de Brigitte Bardot, Nicolas-Jacques Charrier, a la izquierda de la imagen, camina en el cortejo detrás del coche fúnebre que transporta el ataúd de su madre hacia el cementerio marino, tras la ceremonia fúnebre de la difunta actriz francesa Brigitte Bardot en la iglesia de Notre-Dame de l'Assomption, en Saint-Tropez, al sureste de Francia. (Foto de Thibaud MORITZ / AFP)THIBAUD MORITZ - AFP
Participaron de la despedida distintos activistas ambientalistas y por el derecho animal. El más destacado fue el canadiense Paul Watson, reconocido por sabotear e incluso atacar a barcos balleneros. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)THIBAUD MORITZ - AFP
"Para mamá". El arreglo floral de Nicolas Charrier, el único hijo de Brigitte Bardot, con quien mantuvo una relación distante, aunque pudieron reencontrarse en 2025. (Photo by AFP)- - AFP
La cantante Mireille Mathieu, de 79 años, cantó Panis Angelicus en el funeral. “Para mí, Brigitte Bardot es Francia. Era la mujer más bella del mundo”, dijo a los periodistas antes de entrar en la iglesia. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)THIBAUD MORITZ - AFP
La tumba de Brigitte Bardot, en el Cementerio marino de Saint Tropez. Si bien la actriz había pedido ser enterrada en algún lugar de La Madrague, su refugio frente al Mediterráneo, finalmente su cuerpo fue depositado en el mausoleo de la familia "Mucel-Bardot". (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images)Arnold Jerocki - Getty Images Europe
La Madrague, el refugio de Brigitte Bardot frente al Mediterráneo, donde murió víctima de un cáncer del que, según contó su marido, nunca quiso operarse.CORDONPRESS

