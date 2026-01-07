En fotos. El último adiós a Brigitte Bardot: un ataúd de mimbre, la emoción de su último marido y el cortejo con los Gibsy Kings

Bernard d'Ormale, cuarto y último marido de Brigitte Bardot, quien fuera asesor del difunto político francés de derecha Jean-Marie Le Pen, contó cómo fueron los últimos minutos de la actriz. Dijo que dormía a su lado en La Madrague, la casa donde se radicó la actriz en 1973: "Me incorporé cuando la escuché decir Pioupiou, ese pequeño apodo que nos dábamos en la intimidad, y luego se acabó". Dijo que "una plenitud, una serenidad se dibujaron en su rostro. " volvió a estar extraordinariamente bella, como en su juventud". (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

THIBAUD MORITZ - AFP