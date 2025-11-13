Ni Boca ni River: cuál es el club que eligió Oasis para grabar su documental en Argentina

Desde el momento en el que los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron el retorno de Oasis a los escenarios, el boom que se generó fue exponencial. Luego de un impasse de 16 años, la banda de Reino Unido armó una gira mundial y el próximo destino es Argentina, con una doble fecha el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental.

En paralelo al regreso, también se confirmó que habrá un documental que contará todos los pormenores de la gira, las charlas entre los hermanos Gallagher y un pequeño detalle que sorprendió a los fanáticos: una llamativa convocatoria para asistir a la cancha de San Lorenzo el próximo sábado, en la previa de lo que será el encuentro ante Sarmiento de Junín.

La colaboración de San Lorenzo con el documental de Oasis

Según detallaron las cuentas de @recibimientoscasla y @escueladetablones, pertenecientes a la Gloriosa Buteler, tal como se denomina a la hinchada de San Lorenzo, la producción de este documental, liderada por Steven Knight, se hará presente desde las 16h para grabar una reversión del tema “Wonderwall”, el cual fue creado por los fanáticos del Cuervo para alentar a sus jugadores.

“¡Si vos sos Cuervo, tenés que estar!“, reza la publicación en Instagram. ”Este sábado en el Pedro Bidegain, Oasis y la hinchada de San Lorenzo van a dar que hablar. Sé parte de esta historia. ¡Te esperamos a las 16h abajo de la Popular Local!“, agregaron las cuentas para motivar al público de San Lorenzo a estar unas horas antes del partido contra Sarmiento, pactado a las 19.15h.

La reversión que creó la hinchada de San Lorenzo del tema Wonderwall

“Te sigo siempre voy a todos lados, te aliento más allá del resultado… Cuervo te vinimo’ a ver, San Lorenzo no podés perder… Y dale, y dale, dale San Lorenzo, dale Matador, quiero ser campeón", destaca la canción, que lleva el ritmo de la mítica canción de Oasis lanzada en el año 1995.

Tanto Liam como Noel Gallagher son apasionados del fútbol e hinchas del Manchester City. Al tener un lazo muy cercano con el deporte, quedaron conmovidos con la reversión de esta pieza musical y organizaron todo un equipo de producción para acercarse a la cancha de San Lorenzo en busca de tener un registro orgánico de esta creación.

Lo que aún no está confirmado es si los líderes de la banda británica estarán presentes en este acontecimiento. Aunque se cree que sería imposible por estar muy cercano a la hora del recital -comienza a las 20h-, no se descarta que puedan asistir a este momento donde la hinchada de San Lorenzo le rinde homenaje a uno de los hits más reconocidos.

Oasis se presentará el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental

Dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, el documental que se basa en la gira mundial de Oasis “Live ‘25″ incluye su recorrido por distintos países como Reino Unido e Irlanda y registra detalles íntimos de cómo fue la relación de los hermanos Gallagher -quienes limaron asperezas para encabezar este recorrido- en los viajes a los distintos continentes donde llevaron su música.

A la espera de la doble función en Buenos Aires, los fanáticos aguardan con muchísima expectativa lo que serán los shows en el estadio Monumental.