El guiño de Oasis para el público argentino antes de sus shows en River

Oasis regresa a la Argentina con dos fechas que prometen ser históricas: el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental de River Plate. La banda británica, que volvió a los escenarios tras más de una década de silencio, se encuentra recorriendo el mundo con su gira Live ’25, un reencuentro muy esperado por sus seguidores. En la antesala de su paso por Buenos Aires, el grupo integrado por los hermanos Gallagher sorprendió al compartir en sus redes sociales un guiño especial al público argentino, gesto que desató la emoción y los comentarios de miles de fanáticos.

A través de sus redes sociales oficiales, Oasis compartió el lanzamiento de dos nuevos afiches pertenecientes a su histórica serie de recitales, antes de su esperada gira #OasisLive25 por Buenos Aires. Estas piezas gráficas rememoran algunos de los shows más emblemáticos que la banda ofreció en el país, despertando la nostalgia de sus seguidores y anticipando lo que serán sus próximos encuentros en el estadio Monumental.

El gesto de Oasis antes de sus shows en River (Captura: X @oasis)

El primer póster recuerda el concierto que Oasis compartió con Neil Young & Crazy Horse en el Campo de Polo de Buenos Aires en enero de 2001, un evento que reunió a miles de fanáticos y marcó uno de los momentos más memorables de su historia en Argentina.

El póster que recuerda el histórico show junto a Neil Young & Crazy Horse en 2001 (Foto: X @oasis)

El segundo, en tanto, evoca su presentación en el estadio River Plate en 2009, como parte de la gira Dig Out Your Soul, una de las últimas antes de la separación del grupo. Ambos diseños, cargados de simbolismo y emoción, fueron recibidos con entusiasmo por los seguidores, que interpretaron la publicación como un homenaje a los lazos que la banda construyó con el público argentino a lo largo de los años.

La presentación de Oasis en el estadio River Plate en 2009, parte de la gira Dig Out Your Soul (Foto: X @oasis)

Qué se sabe sobre los shows de Oasis en Argentina

La legendaria banda británica, liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, se presentará el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental de River Plate, en el marco de su gira mundial Oasis Live ’25, que marca su esperado reencuentro con los escenarios. Tras el anuncio, miles de seguidores comenzaron a especular sobre los detalles de los shows y, finalmente, se conocieron algunas de las novedades más esperadas.

El telonero de Oasis en Argentina

DF comunicó que Richard Ashcroft, exlíder y vocalista de The Verve, será el encargado de abrir los conciertos de Oasis en Buenos Aires. El músico británico ya había acompañado a la banda como invitado especial en los shows realizados en Reino Unido e Irlanda, y ahora formará parte también de la etapa sudamericana de la gira.

Richard Ashcroft será el telonero de Oasis en Argentina Archivo

Ashcroft expresó en varias ocasiones su admiración por los Gallagher, destacando que Noel y Liam fueron una gran fuente de inspiración para sus propios trabajos. Incluso mencionó que el emblemático tema “Bittersweet Symphony” nació bajo esa influencia.

La supuesta lista de temas de Oasis en Argentina 2025

Oasis se presentará en el Estadio Monumental el 15 y 16 de noviembre (Instagram: @dfentertainment)

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales una supuesta lista de temas que la banda interpretaría durante sus presentaciones en Buenos Aires. Según se dio a conocer, el setlist incluiría clásicos como:

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Bring It On Down

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Hello

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock and Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Si bien la lista aún no fue confirmada oficialmente por Oasis, los fans ya comenzaron a debatir en redes cuáles de estas canciones podrían formar parte del esperado reencuentro con una de las bandas más influyentes del rock británico.