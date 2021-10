La escena de la biopic de Robin Williams que impactó a la hija del actor

Zelda (32), la hija de Robin Williams, realizó un desesperado pedido través de las redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, la actriz les rogó que no le envíen más la escena de prueba en la que Jamie Costa (31) recrea uno de los momentos más tristes para el actor fallecido en 2014.

El pasado lunes 11 de octubre una escena de lo que formaría parte de la biopic Robin fue compartida en YouTube y desde entonces se ha convertido en un éxito arrollador. Desde su canal de YouTube, el actor Jamie Costa publicó un fragmento de su interpretación de Robin Williams, caracterizado en uno de sus más icónicos papeles: Mork.

La escena, en la que Costa interpreta a Williams y, Sarah Murphree, a Pam Dawber, recrea uno de los momentos más duros en la carrera del actor . Mientras se encontraba en el set de grabación de una de sus tiras más recordadas, Mork & Mindy, su compañera de elenco le comunicaba que su amigo de 33 años y también actor John Belushi había fallecido.

A raíz de la brillante interpretación de Costa sumada a un innegable parecido físico con el actor de la emotiva La sociedad de los poetas muertos (1989), las redes sociales se colmaron de comentarios que destacaban la escena de prueba que el joven intérprete publicó en sus redes sociales. Tras haber recibido un sinfín de estos mensajes, Zelda Williams les pidió a los fanáticos que dejen de enviarle ese video.

El tuit de Zelda Williams ante los numerosos mensajes en que le comentaban acerca de la personificación de Jamie Costa sobre su padre Twitter @ZeldaWilliams

“Gente, solo digo esto porque no creo que se detenga hasta que lo pida… Por favor, dejen de enviarme las ‘imágenes de prueba’ [por el nombre con el que fue publicado el material en YouTube]. Lo he visto. Jamie es súper talentoso, esto no está en su contra. Pero que todos ustedes me envíen una personificación de mi difunto padre, en uno de sus días más tristes, es raro”, escribió Zelda Williams desde su cuenta de Twitter.

Como puede verse en el comienzo de la escena, la misma remite a un hecho verídico que ocurrió el 5 de marzo de 1982. Aquel día, Dawber fue la encargada de transmitirle a su compañero de elenco acerca de la muerte de Belushi. Williams quedó shockeado ya que había cenado la noche anterior con el también comediante, quien horas más tarde murió a raíz de una sobredosis de heroína, cocaína y otras sustancias.