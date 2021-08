Por qué Ethan Hawke creía que Robin Williams lo odiaba cuando filmaron La sociedad de los poetas muertos

Ethan Hawke y Robin Williams fueron alumno y profesor en La sociedad de los poetas muertos (1989) y su vínculo en la pantalla continúa conmoviendo a los espectadores tres décadas después. Sin embargo, la relación entre ambos actores no habría sido tan idílica para el más joven durante el rodaje.

En declaraciones a la prensa en el Festival de Cine de Karlovy Vary, Hawke admitió que, siendo por aquel entonces un actor joven, no llegaba a comprender el sentido del humor del oscarizado comediante.

“Pensé que Robin me odiaba” , compartió el protagonista de Antes del amanecer. Y explicó: “Él tenía el hábito de hacer un montón de bromas en el set. A los 18 años, a mí esto me parecía increíblemente irritante y yo no me reía de nada de lo que él hacía”.

Hawke interpretaba a uno de los estudiantes adolescentes que aprendían del poco convencional e inspirador profesor encarnado por Williams. Ahora, el actor cree que entonces no comprendía el humor del mayor, lo cual sí aprendió a valorar con el paso de los años.

“Había una escena en la película en la que me hacía inventar espontáneamente un poema frente a toda la clase”, recordó. Y contó que, al finalizar, Williams apuntó que Hawke se encontraba “intimidante” debido a la seriedad con que había encarado esa parte del papel. “En ese momento pensé que era una broma, pero a medida que envejezco me doy cuenta de que hay algo intimidante en la seriedad de los jóvenes, en su intensidad. Es intimidante ser la persona que creen que sos. Robin fue eso para mí”, reflexionó.

Sin embargo, Ethan no duda de que a Williams, quien se suicidó en 2014, al menos le había agradado trabajar junto a su joven coprotagonista, a quien luego ayudó a la hora de dar sus primeros pasos en Hollywood. Según Hawke, el famoso comediante lo ayudó a conseguir su primer agente. Sobre ello, reveló: “El agente llamó y me dijo: ‘Robin Williams dice que te va a ir muy bien’”.

Sobre su vínculo con Williams durante el rodaje, el actor estadounidense ya había compartido detalles durante una aparición en 2018 en The Graham Norton Show. En ese momento, Hawke recordaba la tendencia de su coprotagonista a hacer reír al equipo.

“Yo tenía muchas ganas de ser un actor serio”, admitió el intérprete durante la conversación con Norton. “Había leído a Stanislavsky y tenía lo que se suponía que se debe tener y realmente quería estar presente en el personaje y hacer carrera, pero cuanto menos reía por sus bromas, más loco se volvía él y se burlaba de mí diciendo: ‘Oh, éste no se quiere reír’. Él no entendía, pero yo estaba tratando de hacer un buen trabajo. Así que pensaba que él me odiaba, porque constantemente se refería a mí”.

El profesor John Keating encarnado por Williams quedó en la retina de más de una generación, junto con los fotogramas de los estudiantes subiéndose al escritorio del colegio para rebelarse contra lo que se esperaba de ellos y lanzarse a cumplir sus sueños.

La trama de la película se inspiró en una historia real. El guionista y escritor Tom Schulman era pupilo en un colegio masculino de élite como el de la ficción durante su adolescencia en Nashville, Tennessee. Allí conoció en primera persona las frustraciones de los jóvenes que tenían pocas chances de cumplir con sus expectativas ya que sus destinos estaban marcados de antemano por sus padres y por la sociedad. Fue en ese colegio, el Montgomery Bell Academy, donde Schulman conoció a Samuel Pickering, un profesor de literatura que no temía romper las reglas pedagógicas del momento. De hecho era él quien se paraba en su escritorio para dar clases y usaba el tacho de basura para enseñar. Por ejemplo, cuando leyeron El cuervo, de Edgar Allan Poe, los hizo subirse todos a sus sillas y aplaudir cada vez que aparecía la palabra “nevermore”.

“Si tengo que ser sincero, hacía esas cosas más que nada para no aburrirme dando clases y no tanto para despertar el interés de los estudiantes. Mi idea siempre fue que si yo me divertía, mis alumnos también lo harían y de ese modo le encontrarían interés a leer y escribir”, contó el mismo Pickering.

El guionista tomó estas historias para su guion y le sumó también su experiencia con otro de sus profesores, Harold Clurman, que daba un curso opcional de teatro y que era un excelente orador, con charlas inspiradoras y que alentaba a sus alumnos a la rebeldía.

LA NACION