Natalia Lobo sorprendió a los invitados de su casamiento con una glamorosa entrada que fue registrada en las redes sociales. La actriz de 52 años contrajo matrimonio con el empresario Ariel Polaco y llegó a la boda en un lujoso yate a motor.

La ceremonia íntima se llevó a cabo este sábado por la tarde en el Boating Club de San Isidro, ubicado en el partido bonaerense de Beccar, a donde asistieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja.

La espectacular entrada de Natalia Lobo a su casamiento

La novia fue la protagonista absoluta del comienzo de la boda con una entrada que cautivó a todos. Como el lugar elegido era a la vera del Río de la Plata, la actriz que brilló en Chiquititas, Poliladron, Amor en Custodia, entre otras recordadas novelas, hizo su aparición a bordo de un yate.

Además, lució un vestido del famoso diseñador Benito Fernández, que también estuvo presente en la ceremonia. Con tul de seda natural de color blanco, y un top drapeado con cuello bote y mangas, el look de Natalia marcó tendencia y se robó todas las miradas.

Para los accesorios, la actriz eligió a Maximiliano Jitric, un verdadero artista de la joyería que hizo diseños exclusivos para Nicole Neumann, Gimena Accardi, Julieta Prandi, Karina Jelinek, entre otras celebridades.

La espectacular entrada de Natalia Lobo a su casamiento (Instagram @lalobo_nat)

Cuando Natalia se bajó del yate, en la orilla la estaba esperando su hijo Inti, de 20 años -fruto de su relación con Pablo Pirillo-, para llevarla de la mano al altar... otro momento emotivo de la tarde que fue captado por los invitados.

Natalia Lobo y Ariel Polaco, de profesión licenciado en Comercio Exterior, se comprometieron en plena pandemia, luego de cuatro años y medio de relación. “Nunca me casé y con él fue la primera vez que lo pensé, a las pocas semanas de empezar a salir. Me imaginé de blanco, la fiesta, todo”, le contó a la revista ¡HOLA! Argentina unos meses previos a la propuesta formal, que se dio durante la cuarentena en la Argentina, después de que estrenaran la convivencia en marzo del 2020.

Así entró Natalia Lobo a su casamiento

La idea original era casarse antes pero las restricciones por el coronavirus obligaron a la pareja a cambiar los planes. Su proyecto era contraer matrimonio en Uruguay, más precisamente en un bosque entre Punta del Este y José Ignacio. En una entrevista con LA NACION de enero de este año, Lobo contó detalles de la ceremonia y habló de las idas y vueltas.

“Me propuso casamiento, pero todo fue mutando, y en octubre pasado activamos otra vez y la idea era hacerlo en marzo, en un bosque en Uruguay, con familiares y amigos. Pensamos en unas 80 personas, no más, pero hasta que esto no pase no sé si pueden viajar mi mamá y mi hermana. Está en stand by, y si no es en marzo será en octubre o noviembre. Siento que todo es día a día de verdad y no podemos encapricharnos con nada. Algo nuevo va a pasar, no sabemos qué, pero la película cambia todo el tiempo”, dijo la actriz en aquel entonces. Afortunadamente, pudieron realizar la ceremonia el sábado, aunque de este lado del río.