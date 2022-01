Nueva denuncia por maltrato en las grabaciones de Cebollitas: “Hubo acoso psicológico”

“Éramos muy chiquitos, nos cag...ban a pedos como si hubiéramos matado a alguien”, reveló en octubre Juan Yacuzzi, que interpretó a “Coqui” en Cebollitas (Telefe). Desde ese momento, se encendió la polémica y muchos de los actores que formaron parte de la exitosa serie se sumaron a las acusaciones de maltratos y amenazas que sufrían de parte de la producción. Ahora fue Mariana Rubio, que se puso en la piel de “Roxana”, la que habló de los “abusos psicológicos” que se vivían en el set.

Cebollitas fue una tira que rápidamente se convirtió en un éxito. La ficción giraba entorno a las aventuras de un grupo de niños y niñas que eran parte de un club de fútbol infantil. Pero, la historia detrás de la pantalla era muy distinta a la alegría que se trasmitía. A 25 años del estreno, los actores que formaron parte denunciaron públicamente que fueron víctimas de actos de violencia.

Yacuzzi fue el primero en romper el silencio, y sus dichos fueron reafirmados por Martín Miani e Iván Rossi (”Tomás” y “El Tanguerito” en la ficción). Los tres coincidieron en que los gritos y los malos tratos eran moneda corriente.

El elenco infantil era constituido por niños y niñas. Foto: archivo

En una reciente entrevista, Mariana Rubio se sumó a las denuncias. “Hubo un abuso y acoso psicológico. Vi chicos llorando, escuché gritos y maltratos y un montón de situaciones, comparaciones entre diferentes actores”, contó la actriz en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live. Más allá de la gravedad de sus dichos, aclaró que ella no vivió esa situaciones puntualmente pero sí sus compañeros.

Denuncia Mariana Bianco Cebollitas

Consultada acerca de cuál era su reacción ante estas situaciones aseguró que tanto ella, que en ese momento tenía 13 años, al igual que sus compañeros, naturalizaban lo que pasaba. “En esa época no pensaba que la vida no era así, no debería ser así y cuando pasaba decíamos ´uh lo cagaron a pedos´”, reflexionó.

Mariana Rubio interpretó a Roxana en Cebollitas. (Foto: Captura)

La actriz reveló además que debido a los maltratos recibidos, muchos de sus compañeros decidieron alejarse del mundo artístico. “Creyeron que no servían para la actuación, porque eso les decían”, expresó en cuanto a las palabras que recibían por parte de los directores.

La actriz ahora también se dedica a la música (Foto: Instagram @divina_turner)

Al igual que Yacuzzi, Rubio recordó durante las extensas jornadas de grabación eran encerrados en lo que llamaban “la pecera”: un cuarto en el que debían esperar por varias horas para filmar las escenas.

Rubio, que en la actualidad tiene 38 años, no dudó en arremeter contra Carmen Barbieri y Dalma Maradona, quienes formaron parte de la serie y cuando se conocieron estas denuncias, negaron los malos tratos y defendieron a los productores. Sin filtro, le dedicó un duro mensaje a la capocómica que meses atrás enfrentó en vivo en su programa a Yacuzzi: “Vos no podés hablar por todos y decir que no sucedió, tuviste delante tuyo a una persona que lo sufrió. Le pifiaste feo”.

Yacuzzi se cruzó con Carmen Barbieri por los supuestos malos tratos en Cebollitas (Foto: Captura de video)

Al hablar de la hija de Diego Maradona, también fue lapidaria y aseguró que ella no fue víctima de malos tratos justamente por su parentesco con el ídolo del fútbol: “Nunca nos contestó el teléfono y le hemos mandado mensaje y nos clavó el visto. Es una falta de respeto para sus excompañeros”.