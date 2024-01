escuchar

La China Suárez no está dispuesta a dejar pasar por alto las críticas que recibe a través de las redes sociales por cómo se viste o por su físico. La actriz reaccionó con contundencia a los comentarios registrados en sus últimas publicaciones y lanzó algunas advertencias. Después de compartir una serie de imágenes sobre sus vacaciones en Punta del Este, en las que luce un conjunto de short y campera en color rosa y cintas en el pelo, la también cantante fue cuestionada por su look.

La actriz dejó claro que no necesita de la aprobación de nadie para elegir qué prendas vestir y fue tajante respecto a quienes la cuestionan. “Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero (...), a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo, menos lo van a hacer ustedes”, advirtió en un comentario a su posteo en Instagram.

Suárez también defendió la libertad de poder expresarse a través de la vestimenta según el gusto de cada cual y lejos de los estereotipos que se atribuyen según la edad. “Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”, expresó, visiblemente enojada por la situación.

Su comentario recibió más de 18.000 likes, a los que se sumaron las palabras de gran parte de seguidores que salieron en su defensa. “Qué bronca que las mujeres solo sean consideradas jóvenes hasta los veintipico. Después sos una ‘vieja ridícula o desubicada’. Pero es completamente normal un tipo de 50 vestido como adolescente y con pibas de 20″, expresó una usuaria. “Después hablan de sororidad. Qué tiene que tenga 31, o si tuviera 40, déjense de joder. La mina tiene tres hijos amados y maravillosos. Déjenla en paz. Que se vista como quiera y que salga con quien quiera, si es feliz a los demás qué les importa. ¡Vivan sus vidas!”, continuó el debate otra seguidora.

La China volvió al tema en posteriores publicaciones que subió a sus historias de Instagram. Convencida de sus palabras, la novia de Lauty Gram reposteó su encendido comentario inicial y agregó: “31 muy bien vividos. Y esto recién empieza. Así que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con amor”, escribió la actriz, junto a un emoji de corazón

Ante la polémica, la defensora de los derechos de las mujeres Florencia Freijo reflexionó al respecto a través de un posteo que la China Suárez compartió en la misma red social: “Un varón pendeviejo se tatúa, se tiñe el pelo de gris, jamás sale con mujeres de más de 30 años: ídolo, capo máximo, le chupan las medias en todos lados, estrella máxima. Sobre este perfil, puedo citar no menos de 10 ejemplos al hilo, de forma veloz. Una mujer se pone -atención- dos moños en la cabeza y es una ‘pendevieja’. ¿Saben qué les molesta a ustedes? Les molesta que ella tenga la libertad que ustedes no se animan a sentir en sus propias vidas”, manifestó.

Parte del descargo realizado por la actriz en su cuenta de Instagram @sangrejaponesa

Y continuó: “Mujeres que actúan como rectoras de la vida de las otras, así dispersan sus inseguridades e infelicidad, en un intento estéril de que todas las demás las observemos y tengamos sus mismos complejos, sus mismas inseguridades. Así fuimos educadas, así las infelices que comentan acá educan a las que miran: nos enseñan que si no nos ‘comportamos como se debe’ vamos a perder credibilidad, reputación, y hasta van a animar a cuestionarnos... ¡como madres! Si miraran con lupa a los varones como miran a las demás, el mundo sería otro”.

La actriz fue criticada por su forma de vestir y de peinarse @sangrejaponesa

La politóloga consideró, además, que este tipo de debates invitan a reflexionar acerca de las propias debilidades. “Me da terror los niveles de exigencia. En el fondo les jode que una mujer con tres hijos no quiera ser ejemplo de nada. Todo el tiempo buscamos que haya ‘mujeres ejemplares y buenas’ porque eso significa que ‘no joden a nadie’. Para ustedes es una amenaza que una mujer con tres hijos pueda ser buena madre, disfrutar de su erotismo, disfrutar de sus parejas, disfrutar de sus viajes y su dinero. Es el espejo en donde no se atreven ustedes a mirar sus propios deseos. Tienen sus deseos tan reprimidos que es mejor criticar que enfrentarse a la durísima verdad de ver en ese reflejo lo resentidas que están. Ojalá este 2024 se animen sin duda a tener una vida tan plena, tan enfocada, tan ocupada, que cuando vean a otra mujer feliz sientan que estamos en un mejor camino para todas, en un mundo que históricamente nos quiere apagadas y competitivas con las otras”, concluyó Freijo.

