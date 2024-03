La expareja de Jim Carrey rompió el silencio y contó secretos oscuros sobre las fiestas de la mansión Playboy: “Tenían más de 70 años”

Escuchar

Jenny McCarthy, la exnovia de Jim Carrey, rompió el silencio y se sinceró acerca de uno de los hechos más escabrosos que experimentó en la mansión Playboy de la mano del magnate Hugh Hefner. En diálogo con el programa Watch What Happens Live, la expareja del actor dio a conocer en detalle cómo eran las fiestas íntimas en la “residencia del sexo”, a donde solo iban personas de poder y allegadas al fundador del imperio de entretenimiento para adultos.

La actriz de 51 años recordó una de las vivencias que la marcó a sus 22 años, en su pasado como Playmate (”Conejita”) en 1993, cuando le tocó presenciar algunas de las fiestas que organizaba Hefner para sus amigos. Según reveló en conversación con el presentador Andy Cohen, todos los invitados tenían más de 70 años y eran “20 hombres” por cada mujer.

El testimonio de la jurado de The Masked Singer revolucionó los medios, en especial porque se asemejó a la serie de polémicas que envuelven a la mansión Playboy, muchas de ellas gracias a los relatos de las exconejitas que, con valor, describieron qué sucede allí dentro.

Jenny McCarthy reveló los detalles de las fiestas que Hugh Hefner organizaba en su mansión con celebridades (Fuente: Captura de pantalla)

Todo esto ocurrió en la época en que Hefner estaba casado con Kimberley Conrad. “Yo estuve allí cuando sus hijos me tiraban panceta en sillas altas”, mencionó la actriz. “Había mucho sexo con celebridades groseras en las áreas de las grutas y cosas así; solo había mujeres atractivas y los tipos más feos”, agregó McCarthy con un tono de asombro.

Lo cierto es que logró presenciar algunos de los aspectos más tenebrosos que una mujer podía vivir frente a tantos hombres. A pesar de ello, se separó de la situación y dejó en claro: “Vimos todos ese especial de televisión del gran escándalo de Playboy y me pedían que fuera parte constantemente. Yo dije: ‘Mirá, yo no tuve esa experiencia. Pamela [Anderson] no tuvo esa experiencia’. Creo que estábamos en un momento diferente”.

Hugh Hefner, dueño del imperio de PlayBoy, recibió denuncias y quejas en los medios por las situaciones que se vivían en su mansión

En tanto, una de las descripciones que dejó sin aliento al presentador del programa televisivo fue: “Desafortunadamente, por cada 20 chicos, había una chica. Entonces los chicos estaban en el cielo. Pero además los chicos tenían más de 70 años (...) ¡Dios, eran muy, muy viejos! Era como Avenida del Viagra”.

Lo cierto es que, con el paso del tiempo, supo construir desde el humor una mirada diferente para que aquellas no la afecten. Su objetivo, según dijo, sería contar en un futuro las “anécdotas más divertidas” acerca de su paso por la mansión Playboy.

Sobre cómo McCarthy se convirtió en una conejita de acompañamiento para adultos, explicó que la única manera era con el envío de fotos subidas de tono a la mansión o a la revista. Allí se “dirimía” quién entraba y quién no.

Jenny McCarthy recordó cómo ingresó a Playboy. Tapa de la revista de 2005 (Fuente: Amazon)

Para la actriz de Scary Moovie 3, fue sencillo luego de que se cruzó al editor de la redacción en el edificio de Chicago. “‘¿Cómo se convierten las personas en chicas de Playboy?’”, preguntó intrigada, a la vez que ellos respondieron: “‘No entran. Tenés que enviar una foto’”. “Y yo dije: ‘Está bien, adiós’. Estaba esperando el ascensor y el editor pasó y me dijo: ‘Tenemos una sesión de fotos, ¿querés ponerte un bikini?’”, completó.

Y agregó: “Entonces, contesté: ‘Está bien’. [Esta es una historia real] Y pensé: ‘No me depilé. Esto es malo’. Así que fui y me puse el traje de baño y vi al fotógrafo y literalmente me dijeron: ‘Posá’. Me gustó una foto policial (...) Luego me fui en el colectivo a casa. Cuando llegué, había un mensaje de voz en mi contestador automático que decía: ‘Queremos hacerte una prueba para Miss Octubre’”.

Hacia el final de la entrevista, Jenny McCarthy se mostró agradecida a Hefner, quien murió en 2017 a los 91 años. Según remarcó, él la ayudó a perseguir su meta y salvar a su familia de la pobreza. “Me dio la oportunidad de sacar a mis padres de un mal vecindario y trasladarlos a uno bueno, saldar sus deudas, liquidar mi préstamo universitario y mudarme a Los Ángeles para poder perseguir mi sueño”.

LA NACION