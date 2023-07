La experiencia extrema que Luciano Castro eligió para disfrutar las vacaciones de invierno con sus hijos: “Terapia familiar”

escuchar

Este domingo finalizan las vacaciones de invierno en gran parte del país y debido a ello, algunas familias no quisieron perder el tiempo con sus hijos antes del comienzo de las clases. Al igual que muchos, Luciano Castro llevó a Esperanza y a Fausto -fruto de su vínculo con Sabrina Rojas- a vivir una experiencia única en la ciudad de Buenos Aires, la cual es recomendada para liberar el estrés y la presión acumulados.

Luciano Castro llevó a sus hijos a un sitio para romper cosas y descargar la ira

Castro arribó junto a su hija de nueve años y su hijo de siete a The Brack Club, un sitio en el que cada visitante tiene permitido romper todo tipo de objetos, con el motivo de desahogo. Este tipo de práctica es famosa en el exterior y a la Argentina llegó relativamente hace poco tiempo. Gracias a la popularidad que ganó, el actor no se quedó atrás e invitó a Esperanza y a Fausto a compartir un momento único en familia.

Desde la cuenta de Instagram del lugar, se lo vio a Castro y a los niños golpear con furia distintos aparatos electrónicos. Entre ellos, pantallas de televisores y computadoras viejas. “Tomá”, pronunció el intérprete de El primero de nosotros (Telefe). De la mano de sus golpes, los más pequeños se animaron a destruir algunas de las cosas presentes en la sala con bates de madera, al tiempo que se los pudo ver a pura risa en medio de la actividad. “Vamos, lo hicimos. Gran terapia familiar. ¡Aguante!”, concluyó.

El video, que acumuló más de 490.000 reproducciones y superó los 4000 likes, se colmó de mensajes por parte de los seguidores de Castro, desde donde apoyaron aquella medida como un nuevo tipo de recreación divertida para vivir con los chicos. “Luciano estaba necesitando descargar algunas broncas, parece”; “Ideal para superar traumas”; “Está muy bien para aquellos que quieran descargar el estrés” y “Es divertido y catártico”, manifestaron.

Sin embargo, también aparecieron aquellos que criticaron la elección de Luciano Castro de llevar a sus hijos a ese sitio, ya que lo calificaron como “riesgoso”. “Ese lugar está hecho para eso, pero es agresivo”; “No podés llevar a niños como si eso fuera un juego”; “Creo en construir y reconstruir. No en la destrucción”; “Y varios de nosotros tratando de enseñar ‘no a la violencia’” y “No me parece que sea algo para los chicos, me extraña”, fueron los comentarios en contra por parte de los usuarios.

En tanto, Luciano hizo caso omiso a las críticas y celebró aquel día junto a Esperanza y a Fausto. Actualmente, llevará a cabo la última función de la obra El divorcio, que protagoniza junto a Carla Conte, Micaela Riera y Pablo Rago. Luego de ello, el elenco iniciará una gira por el país.

El vínculo de Luciano Castro con sus hijos

Tras la separación de Sabrina Rojas, Luciano Castro cambió el modo de ver su vida y su vínculo con sus hijos más chicos, ya que además tiene a Mateo, fruto de una relación anterior a la de la modelo.

Luciano Castro y Sabrina Rojas juntos en el cumpleaños de su hija Esperanza Instagram: @castrolucianook

A finales de junio, en una entrevista con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina, el actor se sinceró sobre su rol de padre y reflexionó acerca de cómo viró su modo de vida al lado de Esperanza y Fausto. “Mi egoísmo me llevó a pararme en lugares en los que, justamente, solo pensaba en mí. Y me perdí un montón de momentos y situaciones, y a mí me parecía que estaba bien porque estaba haciendo mis cosas. Y no. Solo estaba pensando en mí. Y ahora estoy mucho más con mis hijos. Y también ayuda tener una gran madre como Sabri, que no es menor, porque mis se crían solos. No son mis hijos, son nuestros hijos”.

Y agregó: “Soy un afortunado, lo sé. Un día voy a ir caminando por la calle y se me va a caer un cartel en la cabeza, porque no puedo tener tanta suerte. Con Sabri supimos cómo separarnos después de 12 años y no perdimos de vista que lo más importante son los chicos. No hay nada que nos mueva de ahí”.

