Game of Thrones: Elizabeth Olsen podría haber sido Daeneys Targaryen, pero su audición no convenció

Para muchos, Elizabeth Olsen es sinónimo de Disney y de Marvel. La actriz se ganó ese lugar después de haberse adueñado del personaje de Wanda Maximoff, algo que se tradujo en el éxito de la primera serie de Disney+, WandaVision. Pero antes de ese papel, la actriz había hecho el casting para convertirse en Danerys Targaryen, una de las protagonistas más populares y celebradas de Game of Thrones.

En una nota con The Hollywood Reporter, Olsen contó que hizo una audición para darle vida al personaje que tan memorablemente interpretó Emilia Clarke. “Audicioné para Game of Thrones frente al asistente del director, en una habitación pequeña de Nueva York, con una cámara al frente y leyendo el guion. Estaba haciendo el discurso de la Khaleesi cuando se envuelve en fuego. Fue horrible. No recibí ni una llamada”, contó.

Lejos de ser una buena experiencia, la actriz la describió como algo negativo, porque no obtuvo ninguna devolución de esa fuerte escena que le tocó interpretar.

Más allá de ese traspié y lo que siguió (empezó a sufrir ataques de pánico, según explicó), Olsen logró seguir en carrera y de a poco fue encontrando su lugar. En 2014 apareció en Capitán América y el soldado del invierno. Y desde entonces se integró al mundo de Marvel pero continúo en paralelo siendo una de las figuras del cine indie. A veces, como ella misma reconoció en la entrevista, las cosas pasan por algo.

