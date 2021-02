WandaVision: secretos, guiños ocultos y qué esperar de la serie que despierta pasiones entre los fanáticos de Marvel

Con siete episodios disponibles, WandaVision entra en su recta final. La primera miniserie de Marvel Studios producida para Disney+ coloca un ladrillo más en la construcción del ambicioso universo de superhéroes, iniciado con el primer film de Iron Man. Y ante su inminente conclusión, repasamos guiños ocultos, personajes a los que conviene prestarles atención, y qué puede significar el final de esta ficción cuyo futuro repercutirá directamente en algunas de las próximas películas del estudio. Atención, esta nota contiene posibles spoilers .

Lo que sabemos hasta ahora

Los primeros episodios de WandaVision eran un verdadero interrogante. Luego de morir a manos de Thanos (Josh Brolin) en Infinity War, Visión (Paul Bettany) aparecía disfrutando de la vida matrimonial junto a Wanda (Elizabeth Olsen), ambos sumergidos en la felicidad según la estética de la tele de los cincuenta. En los capítulos posteriores, las décadas iban sucediéndose a medida que se comenzaba a desentrañar qué sucedía en realidad.

Trailer de Wandavision - Fuente: Disney Plus

Wanda había tomado de rehén un pueblo entero, y mediante su magia recreó una falsa realidad. Ante ese panorama, la agencia S.W.O.R.D. comienza una investigación para descubrir cómo detener a la Bruja Escarlata. Y mientras el director de esa agencia, Tyler Hayward (Josh Stamberg) propone una estrategia ofensiva, la agente Mónica Rambeau (Teyonah Parris) intenta un acercamiento pacífico, confiando en que Wanda puede recapacitar sobre el daño producido.

Mientras tanto, la burbuja la fantasía comienza a resquebrajarse por dentro. Visión deduce que se trata todo de una ilusión y cuestiona el proceder de su pareja. Claro que lejos de querer dar marcha atrás, la necesidad de Wanda por aferrarse a esa falsa realidad aumenta notablemente con el nacimiento de sus hijos. Por ese motivo, ella intentará mantener viva la burbuja a como dé lugar.

El poder de Wanda, ¿una ayuda o una amenaza?

Es indudable que Wanda es responsable de lo que sucede en el pequeño pueblo de Westview. La Vengadora encontró la forma de manipular la realidad, y las personas que viven allí se convirtieron en marionetas de esa absurda realidad de televisión. ¿Pero qué sucedería si Wanda fuera víctima, y no victimaria? Uno de los mayores interrogantes de la historia, es saber si la heroína se manejó por voluntad propia, o si es manipulada por algún tipo de fuerza superior. De esa manera, cabe la posibilidad que la Bruja escarlata sea responsable material, pero no autora intelectual de lo que sucede en Westview.

En los ochenta, Visión y la Bruja Escarlata protagonizaron dos colecciones que sirven de inspiración para la serie

En la historieta House of X, Wanda sufre un colapso nervioso, y como forma de transitar ese dolor reinventa la realidad acorde a sus más íntimos deseos (en ese caso, que los mutantes fueran la especie dominante y la realeza de un nuevo orden mundial). Esto genera un dilema ético en la comunidad heroica, que frente al inmenso poder (y la inestabilidad emocional) de la Bruja, se plantean que ella podría tener la capacidad de destruirlo todo. Algunos personajes como Wolverine opinan que matarla es la única solución posible, mientras que otros más idealistas como Capitán América sugieren que la respuesta es buscar la forma de anular su magia. WandaVision traslada ese debate, y se pregunta si un personaje de las capacidades de la Bruja Escarlata, debería existir sabiendo que es un riesgo para el mundo.

La conexión con Doctor Strange

Como forma de promocionar la importancia de WandaVision de cara al futuro del universo Marvel, se anunció que la trama tendría un impacto directo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nueva aventura del hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch (y cuyo estreno está pautado para 2022). De esa forma, se deduce que el final de esta serie presente un conflicto que requiera de la atención de Strange, y aquí es donde entra en escena el posible villano de la historia.

En los cómics de Marvel, Mephisto es un demonio de enorme poder que se nutre de las almas humanas. Por su amplio dominio de la magia, suele divertirse manipulando a quienes perdieron a alguien querido, exigiéndoles regresar a esa persona a la vida a cambio de algún tipo de favor. Y justamente por ese tipo de actos, y por su histórica rivalidad con Doctor Strange, es que Mephisto suena con fuerza como la amenaza oculta. La posible confirmación de ese demonio como enemigo a derrotar, podría derivar directamente en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con la posible unión entre ese héroe y Wanda con el fin de eliminarlo. Pero lo que más llama la atención es que el villano todavía no apareció en escena, ¿o sí?

Quicksilver y la puerta a los multiversos

Una de las grandes sorpresas de la ficción fue la aparición de Quicksilver. Sin embargo, no se trata del Quicksilver del universo de Marvel Studios (que en Era de Ultrón fue interpretado por Aaron Taylor- Johnson), sino el Quicksilver de la continuidad de los films de X-Men, que es encarnado por Evan Peters. O sea, sí es Quicksilver, pero no el Quicksilver de esa continuidad, motivo por el que Darcy (Kat Dennings) exclama que Wanda hizo un segundo casting de su hermano.

La aparición del Quicksilver de la saga X-Men tiene sí o sí una de estas dos explicaciones. O bien se da por inaugurada oficialmente la creación de los multiversos, o se trata de la representación física del mencionado Mephisto. Ambas posibilidades tienen razón de ser, y estos son los motivos. Por un lado, el sugerente título del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness confirma la existencia de un multiverso Marvel, del que forman parte todas las películas basadas en héroes de esa editorial (sin ir más lejos, los rumores de la nueva Spider-Man con Tom Holland visitando las otras encarnaciones del arácnido también da cuenta de eso). Pero por otra parte, también tiene sentido que Quicksilver sea Mephisto, porque en el sexto episodio, él le confirmó a Wanda que sabía de la manipulación ejercida sobre el pueblo de Westview. La resolución de ese conflicto explicará entonces si el X-Men es el ticket que le permita a la Bruja escarlata viajar a otros universos fílmicos, o si su hermano se revelará como el gran villano de WandaVision. Aunque la escena post crédito del séptimo capítulo, de momento, parece inclinar la balanza hacia la segunda opción.

La clave está en los gemelos

En WandaVision aparecen por primera vez William y Thomas Maximoff, hijos del feliz matrimonio Vengador. Estos gemelos manifiestan desde su infancia la presencia de poderes, en el caso de William la capacidad de manipular la magia, como su madre, y en el de Thomas la súper velocidad, como su tío Quicksilver. Y basta con mirar su recorrido en las historietas, para encontrar indicios sobre cuál podría ser el destino de ambos.

El trágico destino de sus hijos, quiebra emocionalmente a la heroína.

Ellos aparecieron por primera vez en los ochenta, en las páginas de la colección La Visión y la Bruja Escarlata. A comienzos del siglo XI, los dos se convirtieron en integrantes de los Young Avengers, un grupo compuesto por descendientes o adolescentes vinculados a los míticos héroes. Como la serie refleja de modo fiel a los cómics, el embarazo de la heroína estuvo rodeado por un halo de misterio, y una vez más, la magia fue la respuesta.

¿Quién es Agatha Harkness?

El séptimo episodio terminó con una importante revelación, y es que Agnes (Kathryn Hahn) en realidad es Agatha Harkness. Desde el primer capítulo, ella es una de las vecinas que más lucha por mantener viva la ilusión del pueblo perfecto, lo que generó inevitables sospechas. Pero el que haya mantenido oculta su identidad, no necesariamente significa que sea una amenaza. Agatha es una experta en magia, y puede que su aparición tenga que ver con el deseo de entrenar a Wanda en el control de sus dones. Ante la posible aparición de una amenaza mayor encarnada por Mephisto u otro poderoso villano, una bruja experimentada que ayude a la protagonista sería la única solución posible, y ese es el rol que le tocará jugar a la experimentada bruja.

Agatha Harkness es mentora de la Bruja escarlata, y quien revela el orígen de sus gemelos.

En lo referido a Agatha Harkness en las historietas, ella también es clave en descubrir el origen de los gemelos Maximoff. En los cómics, la anciana bruja revela que ellos son fragmentos robados del alma de Mephisto, que Wanda manipuló según su deseo. Eventualmente el villano reaparece, los niños no tienen más remedio que ser sacrificados, y eso quiebra psíquicamente a la heroína. Lamentablemente en WandaVision, las pistas señalan que los pequeños sufrirán el mismo trágico destino.

La nueva Capitana Marvel

Monica Rambeau lucha incansablemente por apelar a la humanidad oculta dentro de la Bruja Escarlata. Ella es la hija de Maria Rambeau (Lashana Lynch), íntima amiga de la Capitana Marvel (Brie Larson). En las historietas. Monica es una suerte de sucesora de aquella heroína, que tuvo un rol predominante en las páginas de Los Vengadores durante los años ochenta. En las historietas, el poder de Rambeau es el de manipular la energía a su alrededor, emitir rayos, volar e incluso volverse incorpórea.

En un cómic de 1983, la segunda Capitana Marvel, la Bruja Escarlata y Doctor Strange se enfrentaron a Drácula.

En la ficción ya se descubrió que luego de atravesar repetidas veces la burbuja de Wanda, Monica ganó poderes aún no especificados. De ese modo, todo indica que ella será una nueva heroína, y que probablemente tenga un rol importante en Capitana Marvel 2, o en una posible nueva formación de Los Vengadores. Como dato de color vale destacar que en 1983, Rambeau compartió una aventura en la que hizo equipo con La Bruja Escarlata y Doctor Strange, lo cual une más su destino al de dos figuras con las que quizá comparta pantalla en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Las publicidades, ¿hay mensajes ocultos?

Todos los episodios incluyen cortes publicitarios. Menciones a Sokovia, alusiones a Stark, la aparición de Lagos (ciudad en la que Wanda provocó un accidente que derivó en la Guerra Civil), y una referencia al Barón Strucker (quien fuera el villano de Hydra que manipuló a los hermanos Maximoff) son algunas de las pistas que indican que esos comerciales, también son fantasías de la heroína. Pero en esas menciones al pasado, ¿puede haber algo más, y acaso el hombre y la mujer que las protagonizan son los padres de Wanda y Pietro?