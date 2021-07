El enojo de Jey Mammon con la producción de su programa por un insólito error al aire

Un momento incómodo se vivió este martes al aire de Los Mammones (América), cuando el conductor Jey Mammon advirtió un error de la producción en uno de los carteles que utiliza para realizar el repaso de noticias.

Después de comentar una declaración de Elisa Carrió en la que cruzó a Facundo Manes, Jey lanzó: “Me encanta porque dice que en Juntos por el Cambio no se puede mentir. No jodamos, mentir se puede en cualquier partido político. Mienten de un lado, mienten del otro. Se nota, se nota”. A continuación, leyó un chiste que le habían preparado para mostrar en pantalla: “Esta es la ‘camioneta’ que están comprando lo políticos argentinos. ¿La tenemos?”.

Tras unos segundos de silencio y confusión, insistió: “Acá dice camioneta”. Frente a la negativa de la producción, se levantó de su escritorio y se dirigió con enojo detrás de cámara para agarrar el cartel que le estaban mostrando. “¡Te perjudicás!”, acotó con humor Gabriel Schultz.

Tras mostrar el texto y comprobar que él no se había equivocado, ya que efectivamente podía leerse “camioneta” en el letrero, se vio la imagen que iba a salir en vivo: una parodia de House of Cards, titulada Casa de naipes, con un póster protagonizado por Carrió, Manes y Horacio Rodríguez Larreta. “Pero eso es una serie. ¿Por qué no se van todos a la m...?”, exclamó.

“No vayas a echar a nadie, te lo pido por favor”, le dijo Silvina Escudero. “¿A quién puedo echar yo?”, contestó el conductor, y agregó para introducir el próximo segmento del programa: “Ahora tenemos una efeméride, que esperemos no sea una camioneta”.

Más adelante, con la visita de la cantante Virginia da Cunha, Mammon nuevamente apuntó contra la producción ya que tuvo que alcanzarle el micrófono: “¿Tengo que hacer todo yo, chicos? Ahora voy a ir al control a pasar la música”. Para cerrar, alivió la tensión: “No, mentira, es todo en broma”.

LA NACION