La filosa frase de Camila Mayan al hablar de Ailén Cova

La llegada del Mundial 2026 trae consigo algunos conflictos internos dentro de La Scalot, el grupo de esposas y novias de los jugadores de la selección argentina. Justamente, trascendió que Ailén Cova, la pareja de Alexis Mac Allister, se bajó de Muchachas, la serie documental de Telefe, por las críticas y comentarios que recibe en las redes sociales. A partir de esto, Camila Mayan, expareja del futbolista, salió a hablar y le tiró una clara indirecta a la actual de su ex.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda (América TV) que, luego de firmar el contrato, cobrar y grabar su participación, Ailén Cova se arrepintió y le dijo a la producción que querían que borraran su parte. “Se bajó por el hate (odio) que recibe en redes”, explicó y aclaró que la joven devolvió los diez mil dólares que le pagaron. “Dicen que es divina, que es amorosa, pero que no se da con nadie, que es muy retraída. Todas creen que es porque tiene ese complejo de culpa de haber sido la tercera en discordia”, comentó la conductora a partir de conversaciones que tuvo con otras mujeres de la selección.

Yanina Latorre reveló que la decisión que tomo Ailén Cova para evitar las críticas

En medio del revuelo, en el programa fueron a buscar a Camila Mayan. Cabe recordar que ella fue pareja de Alexis Mac Allister durante cinco años hasta que, tras el Mundial 2022, él decidió separarse y blanquear su relación con Ailén Cova, mejor amiga de él desde la infancia. “No sé qué te puedo decir respecto de eso, nada. Siempre pienso: ¿Qué hago? ¿Hablo? ¿No hablo? ¿Aparezco? ¿No aparezco?’. La verdad es que nunca sé cuál es la respuesta correcta“, sostuvo la influencer.

"No entiendo por qué tengo que estar dando la cara yo por otra persona", dijo Mayan luego de que Cova se bajara del documental (Foto: Instagram @camimayan/ @alemacallister)

“No entiendo por qué tengo que estar dando la cara yo por otra persona. Siento que para el resto es incómodo, para mí también porque no tengo nada que decirte. Me quedo siempre como en una incógnita, en un lugar raro”, expresó. Ante esto, le preguntaron si creía que sus fans podían criticar a Cova por sus dichos y ella aprovechó para lanzar un filoso comentario. “Yo cada vez que me replanteo si hacer o no algo, me pregunto: ‘¿Hice algo malo? No. ¿Le estoy haciendo algo malo a alguien con esto? No. Entonces no tengo por qué dejar de hacerlo. Si el resto no puede responderse esa pregunta a sí mismo, es algo que yo justamente no te puedo responder’”, arremetió.