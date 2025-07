La final del Mundial de Clubes y la gala de La Voz Argentina recalentaron el rating del domingo

Junio fue un buen mes para la televisión abierta ya que el encendido de los siete canales de aire subió y fue el más alto del año con 16,8 puntos. Y es que la decisión de Telefe de transmitir los partidos del Mundial de Clubes FIFA 2025 calentó notablemente a la pantalla chica. En el evento deportivo más destacado del año, que reunió por primera vez en la historia a los 32 equipos más relevantes del fútbol, se pudo ver a River Plate y a Boca Juniors, y a todas las figuras argentinas campeonas del mundo que brillan en los equipos más importantes del planeta: Lionel Messi, en el Inter de Miami; Lautaro Martínez y Joaquín Correa, en el Inter de Italia; Enzo Fernández, en el Chelsea; Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa, Giuliano Simeone en Atlético de Madrid; Thiago Almada en el Botafogo, Nicolás Otamendi y Ángel de María, en el Benfica, y todas las estrellas del Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Flamengo y Pachuca, entre otros.

Eso se tradujo en altos números de rating, en ocasiones por encima de los 30 puntos, algo que está más relacionado con la televisión de hace 20 años atrás. El lunes 16 de junio, el partido de Boca vs. Benfica cosechó la marca más alta en lo que va del año con un promedio de 31.4 puntos. Por eso había altas expectativas sobre los números de rating de la final entre Chelsea y París Saint Germain. La previa comenzó a las 15 con 6,3 puntos. Luego, con la cobertura periodística encabezada por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, el primer tiempo arrancó pasadas las 16 con un piso de 10.8 puntos y llegó a una marca máxima de 16,8 puntos. A los 22 minutos llegó el primer gol de los ingleses de la mano de Cole Palmer. El mismo jugador fue el que puso el tanteador 2 a 0 y a los 42′ Joao Pedro convirtió el tercero. El segundo tiempo arrancó con un piso de 14,9. Finalmente, los ingleses derrotaron 3 a 0 a PSG, con Enzo Fernández a la cabeza y el pico de rating fue de 18,1 puntos.

Lali como jurado en La Voz Argentina

Por su parte, La Voz Argentina continúa con las audiciones a ciegas buscando a los integrantes del team de cada uno de los coaches. Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! siguen eligiendo a los preseleccionados de los más de veinte mil concursantes que se presentaron a los castings presenciales en todo el país. Los participantes salieron de allí y de las redes sociales, con más de seis mil videos con interpretaciones de todo tipo que subieron a Tik Tok. En la previa, desde las 21, Sofi Martínez junto a Momi Giardina y Santi Talledo arrancaron a reaccionar al programa en vivo, llevando toda la emoción del big show a las plataformas digitales, reforzando el espíritu multiplataforma de esta nueva edición desde Streams Telefe con 21.000 usuarios y Luzu con 15.000.

Pasadas las 21.55 comenzó la gala con un piso de 11.3 puntos que le dejó la edición dominical de Pasapalabra en la que compitieron varios ex participantes de Gran Hermano. Juliana Furia Scaglione, Licha Navarro y Ema Vich versus Bautista Mascia, Denisse González y Zoe Bogach. Agustín Isasmedi, de Catamarca, el primer participante, desde chico es fan de la música y se formó en los escenarios. El joven sorprendió con una versión folclórica de “Pronta entrega” y logró que Luck Ra y la Sole se dieran vuelta pero se quedó con la cantante. Desde Córdoba llegó Laureana Bohogú y eligió interpretar “Qué nivel de mujer” pero no conquistó a nadie. A los 3 años, Valentino Rossi comenzó cantando el Himno Nacional y desde allí no paró. Con su interpretación de “Dancing on my own” conmovió y todos se lo disputaron, el joven eligió a Lali. Santiago Balda llegó desde Río Negro para compartir su amor por la música, cantó “Finesse” pero para los coaches le faltó fuerza. En esa instancia, el rating se sostenía en los 11 puntos.

Patricia Cucchietti soñó mucho tiempo con pisar el escenario de La Voz Argentina. Cantó música popular desde muy joven pero a los 23 años decidió cantar en una iglesia y se dedicó a eso. Hoy con 43 se animó a presentarse en el talent show con el tema “Que bonito”. “Los quiero mucho a los cinco pero me quedo con Luck Ra”, confesó la cordobesa. Ámbar Carrizzo interpretó el tema de Los Carpenters, “Close to you” y se quedó con el dúo Miranda. Gian Delgado es parte de dos bandas de rock pero no logró pasar a la siguiente instancia con su versión de “Lose control”. Cerca de las 23, el ciclo llegó a los 13.3 puntos, la marca máxima de la noche.

Con “Amor”, el tema que popularizó Cristian Castro, William Heredia entró a la competencia de la mano de Soledad, después de que la coach bloqueó a Lali para que el participante no la pudiera elegir. Juan Pablo Orlando cantó una versión muy original de “Back to black” y si bien logró que las cuatro sillas se dieran vuelta, eligió al dúo Miranda. Desde Santa Teresita llegó Ariadna Dios interpretó el tema “Cuídame” pero los nervios le jugaron una mala pasada y quedó fuera del certamen.