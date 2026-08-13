Sabrina Rojas se sinceró sobre cómo es hoy su vínculo con Luciano Castro: “Yo no suelto”

Si bien su separación fue bastante escandalosa, Sabrina Rojas y Luciano Castro supieron encontrar la manera de coexistir con apoyo y respeto. Sus dos hijos en común, Esperanza y Fausto, son su prioridad, por lo que, más allá de sus diferencias y entredichos mediáticos, pusieron toda su energía en ellos y en acompañarse mutuamente en su crianza. Esta semana la modelo habló de cómo es el vínculo que tienen actualmente y además contó cómo está el actor a cuatro meses de haber salido de su internación voluntaria.

“Hay muchas cosas que tal vez solo las personas que se separaron con hijos pueden entender. Hay una cotidianidad que yo no suelto con Lu”, reflexionó Rojas durante la emisión del martes 11 de agosto de Ángel responde (Bondi Live). “Con Luciano hablo todos los días. Es un vínculo de familia”, insistió, dejando en claro que, a pesar de sus picantes comentarios y de las disputas que tuvieron en los últimos años por la relación de él con Griselda Siciliani, el cariño y respeto mutuo continúa vigente.

“Con Luciano hablo todos los días. Es un vínculo de familia”, afirmó Rojas

A partir de esto, Mariana Brey le preguntó a la conductora cómo está actualmente Luciano Castro. Cabe recordar que en febrero decidió internarse voluntariamente para iniciar un proceso de recuperación integral, descansar y encontrar paz luego de que se hiciera público que le fue infiel a Siciliani. Recibió el alta médica luego de 18 días, pero tras su salida decidió mantener un bajo perfil, lejos de las cámaras y abocado a sus hijos y a su trabajo.

Sabrina Rojas y Luciano Castro son padres de Fausto y Esperanza Instagram:castrolucianook

Rojas aseguró que se encuentra en buen estado. “Lo veo bien. La verdad que me entusiasma verlo como está”, comentó. “Está bien, está trabajando. Está siendo un mejor papá. Está bien, está preparado”, agregó. Dijo que terminó la serie que estaba grabando con Carla Peterson y que actualmente está ensayando para otra que comenzará a rodarse próximamente.

Además de dar actualizaciones sobre su ex, esta semana la modelo también habló de su propia vida sentimental y confirmó que está separada de José Chatruc. “Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, escribió en sus historias de Instagram. “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, remarcó. Asimismo, aseguró que el exfutbolista es “una de las personas más espectaculares” que conoció y que guarda como un “hermoso recuerdo” los seis meses compartidos.

Esta semana, Sabrina Rojas confirmó su seperación de José Chatruc (Foto: Instagram @rojassasi)

Por su parte, Chatruc coincidió en que pasaron grandes momentos juntos y que, aunque continúan teniendo “una relación muy linda”, también reconoció que son “momentos difíciles” y que las cosas no funcionaron como querían. En cuanto a los motivos de la ruptura, en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV) expresó: “Son cosas nuestras, nada particular, pero sí tuvo que ver la distancia, también el Mundial. Yo tuve mucho trabajo, con poca batería, y eso también a veces afecta. Después, cuando ustedes salen con alguien, no todo el mundo sabe lo que pasa, pero la verdad es que la pasamos bárbaro y es una mujer increíble y yo lo disfruté mucho”.