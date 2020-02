La foto de Adele tras los Oscars que sorprendió a todos

La cantante se sacó una foto una vez terminada la gala de los Oscars y sorprendió a todos. Crédito: The Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de febrero de 2020 • 10:23

Después de las fotos que varios paparazzi le tomaron a Adele en la playa -en las que la cantante luce irreconocible- una nueva imagen volvió sorprender por el cambio extremo que experimentó su cuerpo: en los últimos cuatro años la compositora bajó 70 kilos.

La transformación de la cantante británica llamó la atención de muchos de sus fánaticos, ya que Adele vivió todo el proceso en privacidad. A partir de 2015 tomó la decisión de cambiar su vida con nuevos hábitos de alimentación y rutinas de ejercicios. En este sentido, según informa el periódico The Sun, una de las grandes inspiraciones de la intérprete fueron los influencers fit Joe Wicks y Dalton Wong, quienes se convirtieron en sus entrenadores personales.

Desde que Adele anunció su separación de Simon Konecki, luego de siete años juntos, decidió tomar un perfil más bajo y apartarse de los escenarios para pasar más tiempo con su familia. Recién en 2019 volvió a participar de eventos públicos y anunció que prepara un nuevo disco.

Ahora, la británica acudió al after party de los Oscars organizada por Beyoncé y Jay-Z y dejó a todos con la boca abierta. La popular conductora Kinga Rusin le pidió una foto a la cantante y contó que al principio le había costado reconocer por su cambio físico. "Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre. Realmente parece otra mujer después de su considerable pérdida de peso. Charlamos sobre zapatos y bailamos mucho en una noche increíble", sostuvo Rusin.

Crédito: Instagram

Hace algunos días, Adele compartió una foto en Instagram en la que quedaban claros algunos de estos cambios que experimentó. "Solía llorar, pero ahora sudo", escribió junto a la imagen.