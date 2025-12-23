Rating: cuánto midió la nueva etapa de Bendita con la conducción de Edith Hermida

Diciembre es un mes histórico donde los cambios de canales y los pases de figura son moneda corriente. Uno de los más notorios de este año, que está terminando, es el de Beto Casella que después de veinte temporadas al frente de Bendita, renunció para debutar en febrero en América TV. Este viernes, el conductor se despidió de la pantalla con unas sentidas palabras. “Yo tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay ningún reclamo para hacer. Antes de estropearse la relación definitivamente, mejor, y creo que también está bueno abandonar los ciclos cuando están funcionando bien, en un buen momento, y este ciclo lo está, y lo va a seguir estando. Así que agradecimiento para mis compañeras, para mis compañeros”.

“Bueno, ¿ya nos vamos? Bueno, gracias a todos. Y esto sigue, eh. El lunes, ocho y media, el programa sigue. Por ahí vuelve la Negra [Edith Hermida], no sé quién va a estar al frente. A esta altura no importa, pero quiero decir, este espacio sigue sin mí, pero con la misma onda de siempre. Así que, de nuevo, gracias a ustedes por todo lo que me dieron. Y que Dios los bendiga. Chao”, dijo al final del programa. Por su parte, su excompañera se refirió a la salida del histórico conductor, en diálogo con Intrusos, visiblemente emocionada: ”Estuve muy angustiada todos estos días, yo no tenía nada que celebrar y menos su despedida. Yo estoy muy angustiada, la verdad es que no podía hablar. Me angustió mucho su partida, es más, no pude ver nada de lo que pasó“.

El último programa de Casella al frente de Bendita promedió 2.6 puntos y, por supuesto, todas las miradas estaban puestas en cuánto iba a medir la nueva etapa con Edirh Hermida. El ciclo de archivos arrancó a las 20.30 con un piso de 3.3 puntos, tercero en la franja, con nuevo panel ya que la mayoría de sus integrantes se fueron con Beto para ser parte del nuevo proyecto en América.

“Volví de las vacaciones y estamos haciendo el programa como todos los días. Hay un gran equipo detrás con el que hacemos esto con mucho amor como todos los años”, abrió el programa la flamante conductora acompañada de Horacio Pagani, Guille Barrios, Alejandra Maglietti, Monse Brizuela, Juanita Groisman y Daniel Gómez Rinaldi. Con el hashtag #BenditaEdith, el menú comenzó con un informe sobre la relación de Wanda Nara y Maxi López. La franja la lideraba Telefe Noticias con 6.3, conducido por el equipo de verano con Anabella Messina, Guillermo Panizza y Mariano García, seguido de Telenoche con 4.1,

A medida que avanzó la competencia, LAM pasó al tercer lugar de la franja con 3.6 puntos con los cambios en la grilla de los canales, la cobertura de la despedida que le hicieron a Beto Casella sus compañeros el viernes y el peritaje del teléfono de Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara. Del otro lado, en el nuevo Bendita, repasaron la visita de Marina Calabró y Rolando Barbano al programa de Dante Guebel, el enojo de Susana Roccasalvo con Evelyn Von Brocke, con 3.2.

En esta etapa de verano, sumado a las fiestas de fin de año, no hay rating para casi nadie. Si algo caracterizó a 2025 fue la baja pronunciada del encendido y diciembre no fue la excepción. El debut incluyó un repaso por el litigio entre Luciana Salazar y Martín Redrado, la entrevista que le hizo Migue Granados a Chano Charpentier en Olga, el evento Párense de manos en donde boxearon famosos e influencers y sorprendieron con un informe sobre todo lo que se dijo alrededor del propio programa. Pasadas las 21.30 se sumó Pasapalabra a la competencia liderando la franja con 7.1, mientras que Guido Kaczka con Buenas noches familia se mantuvo segundo con 5.9 puntos. Por su parte, LAM continuó tercero con 3.6 versus los 3.3 puntos del ciclo de Edith Hermida.

Los números de Edith Hermida fueron similares a los que hizo el programa en los últimos meses con un pico de 3.4 puntos. “Lo único que quiero decir es que adoro a Beto Casella, hubiera trabajado toda la vida con él. Por todos los medios intenté convencerlo para que se quede, él tenía una decisión tomada y yo también. No estuve en el último programa porque me angustió mucho su salida. Adoro hacer Bendita, es un programa que significa mucho en mi vida. Esta es mi decisión, yo la tomé y estoy contenta de haberme quedado. Acá estamos para hacerlos divertir sanamente y en familia”, cerró la conductora con 3.2.

Probablemente, el sello distintivo del envío tiene que ver con la mirada irónica y la factoría de sus informes que son el valor agregado y lo que marca la diferencia. La conductora es sólida y conoce el ciclo como pocos, de hecho todos los veranos reemplazaba a su excompañero. Es un acierto de canal Nueve sostener la propuesta que a través del tiempo se ganó un lugar importantísimo dentro de la televisión abierta.