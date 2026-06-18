La foto de Wanda Nara y Martín Migueles que confirmó la reconciliación

En plena estadía de Mauro Icardi y María Eugenia “China” Suárez en Buenos Aires, Wanda Nara vivió un momento muy especial junto a sus cinco hijos y su pareja, Martín Migueles. Francesca, su hija mayor con el futbolista, y Benedicto, su hijo menor con Maxi López, tuvieron sus actos de graduación y toda la familia se reunió para acompañarlos y celebrar con ellos.

A través de sus redes sociales, Wanda Nara compartió las postales de la ceremonia de graduación de su hijo de 14 años. “Egresado 2026. Amor de mi vida, feliz de verte egresarte con este grupo tan hermoso de amigos. Te amo”, escribió junto a una foto en la que posó con Benedicto, quien sostenía orgulloso su diploma. Maxi López no pudo estar presente, puesto que se encuentra en los Estados Unidos por el Mundial.

Wanda Nara celebró la graduación de Benedicto (Foto: Instagram @wanda_nara)

Asimismo, Nara también posó con Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella y expresó: “Los hermanos más unidos y lo que más orgullo me da. Las ratoncitas se escaparon de la clase para ver a mami y no perderse la graduación de su hermano”. Cabe recordar que las niñas se reunieron con su padre para pasar unos días con él en su casa de Nordelta.

Wanda Nara compartió postales de la graduación de Benedicto, su hijo menor con Maxi López (Foto: Instagram @wanda_nara)

Fue una jornada completa porque Francesca también finalizó el ciclo escolar. Quien lo anunció fue Valentino, el mayor de los hermanos. “Francesca, egresada 2026″, expresó la adolescente. Lo curioso fue que publicó una postal familiar en la que, además de sus hermanos y su madre, también posó Martín Migueles. Además, Benedicto subió una foto de su hermana dando un discurso en el escenario y etiquetó a las cuentas de Instagram de la conductora y el empresario. De esta manera quedó más que confirmada la reconciliación de la pareja.

Martín Migueles también dijo presente en la graduación de Francesca (Foto: Instagram @officialvalentino.lopez)

Francesca Icardi también finalizó el ciclo escolar (Foto: Instagram @oficialbenedictolopez99)

En mayo, Wanda Nara había confirmado su separación de Migueles, dando a entender que a él no le gustó que se fuera a Uruguay a grabar una película con Agustín Bernasconi. Sin embargo, la ruptura no fue definitiva. Primero se los vio juntos en un centro comercial, luego llevando a las hijas de ella a reunirse con Icardi y ahora en el acto escolar junto al resto de la familia.