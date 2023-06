La foto que Camilo tuvo que borrar por un reclamo de su hermana: “Van a pensar que sos un cochino”

escuchar

En su cuenta de Instagram, Camilo Echeverry compartió una historia donde mostró que se probó unos lentes de contacto. Tiempo después de publicarla, se vio obligado a borrarla por un reclamo de su hermana. En un video posterior, explicó que le exigieron que la elimine por un malentendido e hizo una aclaración importante.

A partir de su relación con Evaluna Montaner, el artista integra una de las parejas más populares del mundo. Casados desde comienzos del 2020, ambos no solo gozan de una popularidad enorme a nivel individual, sino que también cada una de sus apariciones juntos generan mucha repercusión en las redes sociales. Además, desde su matrimonio, el cantante pasó a formar parte de la familia Montaner, que además de Ricardo Montaner también tiene otras figuras reconocidas por el lado de los hermanos de la venezolana.

Mau y Ricky, casados con Sara Escobar y Stefi Roitman respectivamente, no solo se destacan como una dupla en el ámbito musical. Al igual que su hermana y su cuñado, sus interacciones con sus esposas también dan que hablar en las plataformas y en ocasiones generan polémica entre los usuarios.

En este caso, Camilo protagonizó una situación por sí solo sin la presencia de Evaluna. Todo comenzó con una historia que compartió el intérprete de “Ropa Cara” en Instagram. Luego de ingresar a un baño, encontró un lente de contacto abandonado.

El video de Camilo que dio lugar al malentendido

Inesperadamente, el artista tuvo la idea de probárselo, a pesar de todos los riesgos sanitarios que tendría esa decisión: “¿Será que si me lo pongo me pasa algo?”. A pesar de que no exhibió el momento en el que supuestamente se lo colocaba, en una story posterior dio a entender que lo hizo.

Tras la grabación, compartió una imagen que lo deja ver con los ojos azules. Dado que el lente usado parecía ser de ese color, algunos usuarios creyeron que efectivamente se animó a usarlo. Sin embargo, al prestar atención se notaba que simplemente se trataba de un filtro de Instagram que modificó el color de sus ojos.

La foto que Camilo tuvo que borrar por un reclamo de su hermana Captura

Al ver esto, la hermana de Camilo decidió intervenir y le exigió que eliminara esa foto, dado que, según su opinión, muchos pensarían que efectivamente se puso el lente. Todo fue aclarado por el cantante en un nuevo video. “Por presión de mi hermana, que me dijo que era una historia muy cochina la que acabo de hacer y decir, tengo que decirles que es una broma”, comenzó.

A continuación, reprodujo las palabras de su hermana y aclaró que efectivamente se trataba de un filtro y que no había usado el lente de contacto: “Me dijo: ‘Tienes que decirle a todo el mundo que es una broma, se van a preocupar por ti, van a pensar que eres un cochino’. Era un filtro, era mentira”. De esa manera, el cantante contó una divertida situación y aclaró un malentendido que había confundido a muchos.

Camilo ya había sido noticia durante los últimos días por la celebración del primer cumpleaños de Índigo, la hija que tuvo con Evaluna.

