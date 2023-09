escuchar

Hace apenas una semana, Tini Stoessel se convirtió en tendencia en las redes una vez más, pero esta vez no fue por un nuevo lanzamiento musical o por el anuncio de un nuevo show. Un clip en el que se la veía en una famosa fiesta en España junto a su amiga Valentina Zenere, cantando una estrofa de su tema “Carne y hueso”, se convirtió en viral, junto a miles de comentarios que aseguraban que su entorno debería “cuidarla”.

Este jueves, la cantante y actriz argentina fue la invitada especial de un evento para fanáticos organizado por Los40 en Madrid y además de compartir su música con algunos de sus fans españoles, se prestó a una entrevista en la que habló a corazón abierto sobre sus ataques de pánico y su relación con las redes sociales.

Sin mencionar aquel último video que tomó por asalto las redes, Tini comenzó refiriéndose a su relación con las redes sociales: “Desconectarme es algo que hago bastante. Intento seleccionar los momentos en los que me meto y aquellos en los que cierro la persiana y vivo el presente y lo que me está pasando en mi vida, porque a veces es un poco difícil esa dualidad constante”. Y luego, sin filtro, se refirió a las críticas que recibe constantemente en distintas plataformas: “Y también la presión de salir a aclarar barbaridades, mentiras, cosas que duelen y que no son ciertas ”.

“Durante toda mi vida me pasó. Y ojalá que toda la gente que sigue alimentando esas mentiras y esas cosas tan espantosas puedan hacer algo más productivo con sus vidas que estar hablando de los demás y, aparte, mintiendo ”, disparó la cantante.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a su decisión de contarle a sus fans y al mundo que durante un tiempo sufrió ataques de pánico. “Quizás antes no me permitía ser sincera conmigo misma. Lo intentaba tapar. Por eso, al permitirme mostrar que estoy mal en vez de llegar a esos ataques de pánico tan feos que tuve, llorando y hablando, encontré otras formas de canalizar y otras herramientas. Eso me lo dio a entender la importancia de la salud mental. Por eso, lo remarco”, señaló la intérprete de “La Triple T”.

Con respecto a su presente y su futuro en el universo de la música, Tini explicó: “No estuve sacando música este año porque estoy preparando un proyecto que para mí es muy especial y que habla desde lo más profundo de mi corazón”.

La cantante también se declaró fan de su colega española Rosalía: “Tocó en Buenos Aires y no llegué a verla. Y, obviamente, fueron todas mis amigas y me mandaban los videos y yo lloraba. ‘Me quiero morir, que no estoy ahí’, les decía. Y se dio finalmente que la pude ver en vivo y después, muy amablemente, me invitaron a saludarla después de su show. Ella es así como la ves: dulce y amorosa. Me dijo cosas muy lindas y yo lo único que le podía decir era ‘te amo, te amo, te amo’ y ‘felicitaciones’”, rememoró. A su vez, anunció que próximamente lanzará otra colaboración con otra de sus cantantes españolas favoritas: Lola Indigo.

En junio de este año, frente a miles de fans, la artista se quebró en pleno show en Barcelona y, entre lágrimas, confesó luego que sufrió ataques de pánico que le impedían levantarse de la cama. En una entrevista publicada por el diario El País de España, la joven artista reveló parte de sus temores y repasó cómo ha sido su experiencia vital tras alcanzar la fama de una forma tan temprana. “Creo que aún estoy en el proceso de sentirme completamente una mujer. Tuve una vida particular. Tenía 13 años pero el trabajo de una persona mayor. No entendía muy bien eso de ser recontra adulta y seguir siendo una recontra adolescente. A día de hoy, me sigue pasando con ciertas cosas. La evolución que he tenido como persona ha sido increíble”, explicó Tini al comienzo de la charla.

“Desde la pandemia toqué fondo y ahora voy día a día. Puedo ser sincera porque estoy trabajando mucho por dentro, mi cuerpo me lo pidió solito. Empecé a tener ataques de pánico. Son temas de los que nunca había hablado y no había sanado”, introdujo respecto a su situación anímica de aquel momento. Ante la pregunta de a quién o a qué se ha enfrentado en este contexto, Stoessel respondió: “Me enfrenté conmigo misma. Mi entorno es muy especial. El amor de mis amigas, las mismas desde los tres años, es increíble, pero, a veces, no alcanzaba. El cuerpo me estaba pidiendo otro tipo de amor: el que le das a tu cabeza, a tu alma. Puedo actuar, hacer fotos, entrevistas. Pero el cuerpo te dice que tiraste tanto de la soga desde los 13 años que necesitabas frenar. Es mucha información la que retuve tantos años y necesitaba ese espacio de introspección, ahí empecé a entender la mujer que soy”, dijo.

Sobre sus peores momentos, Stoessel confesó: “ No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. Gracias a eso, hoy estoy aquí. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta. Y acá estoy, así que mi vida me gusta a ratos, como la de todo el mundo”.

La exchica Disney dijo que decidió compartir lo que le pasa para poder ayudar a quienes se encuentren en una situación similar. “Lo cuento porque soy fuerte, tengo al lado gente que me quiere y voy a estar bien. Y siento que contar esto hace que mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos”.

LA NACION

Temas Tini Stoessel