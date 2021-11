La foto subida de tono de Shakira y Piqué para celebrar Halloween

Shakira aprovechó este Halloween para disfrazarse de una forma muy original. La cantante colombiana fue invitada a una fiesta de disfraces junto a su marido, Gerard Piqué, y a través de sus redes sociales mostró el outfit que eligió, a tono con el de su pareja.

“I know what you did last Halloween (Sé lo que hiciste el Halloween pasado)”, escribió la cantante colombiana en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada por una foto en la que se ve a Shakira y Piqué disfrazados de colegiales “diabólicos” mientras se están por dar un “beso de lengua”.

Shakira y Gerard Piqué eligieron disfraces a tono Instagram @shakira

Para la ocasión, ella eligió una camisa blanca con corbata negra y una minifalda oscura. Además, se peinó con dos colitas. Para dar el aspecto “terrorífico”, se maquilló heridas, sangre y ojeras en la cara. Por su parte, él luce un maquillaje similar, corbata y el pelo rojizo.

El posteo no pasó desapercibido y superó el millón de Me gusta. A su vez, cientos de usuarios elogiaron la vestimenta elegida para la celebración.

La fiesta de disfraces

La fiesta fue en la casa de Patrick Kluivert, quien junto a su esposa Rossana recibieron a varios jugadores del Barcelona para festejar. Entre ellos estuvieron Sergio Busquets y su pareja, Elena Galera.

Los invitados a la fiesta Instagram @patrickkluivert9

Los anfitriones de la fiesta, los Kluivert, se disfrazaron como si fueran el payaso de la película It, con trajes a rayas, pintura blanca en todo el cuerpo, pelucas color naranja y la sonrisa característica del aterrador payaso.

La familia Kluivert Instagram @rossanakluivert y @elenagalera

En tanto, Sergio Busquets y uno de sus hijos eligieron disfraces haciendo juego, y fueron vestidos como los atracadores de la serie La casa de papel (Netflix), con monos rojos y máscaras de Salvador Dalí. También incluyeron ametralladoras de plástico para que su look fuera lo más fiel posible a la “banda del Profesor”.

El otro hijo de la pareja fue disfrazado del muñeco maldito Chucky, con maquillaje de heridas en la cara y el clásico sweater a rayas con un enterito de jean. Galera, por su parte, eligió lookearse como una calavera mexicana, con las marcas características de los huesos y una corona de flores.

La familia Busquets Instagram @elenagalera

También estuvo invitado el deportista Kyle Kuric, quien emuló ser Drácula para la fiesta. Para el evento, los dueños de casa prepararon divertidas comidas para conmemorar Halloween. Desde galletitas dulces con formas de la careta de Scream, hasta platos salados que imitan la Calavera Catrina. También hubo comida en forma de féretro y animales con sangre.