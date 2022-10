“Tengo que bajar un cambio”: Víctor Laplace habló luego de desmayarse en el escenario en plena función

escuchar

Durante la noche del miércoles se conoció una noticia que generó mucha preocupación en el mundo del espectáculo. Mientras realizaba una función de teatro, Víctor Laplace se descompuso y se desmayó sobre el escenario. En medio del momento de incertidumbre, se repuso y siguió sobre hasta el final de la obra. Consultado por LA NACION, el actor explicó que fue lo que sucedió y llevó tranquilidad a sus seguidores y a su entorno. “Tengo que bajar un cambio”, reconoció.

Lo ocurrido se conoció públicamente a través de un tuit que publicó en su cuenta la periodista Pilar Smith. “Se desmayó Víctor Laplace en plena función en el Teatro Roma de Avellaneda”, informó. Acto seguido, aclaró que luego de ser asistido por sus compañeros, ”se recuperó y continuó”. Asimismo, compartió una imagen donde se pudo ver al actor tendido sobre el escenario con varias personas a su alrededor.

Victor Laplace se desmayó sobre el escenario (Foto: Twitter @Pilarsmith)

Al ser consultado por LA NACION, Laplace dio detalles sobre qué sucedió mientras llevaba adelante su obra Piensa en mí, el amor y el desamor hecho canción. “Fue un estresaso que me pegué y evidentemente tengo que bajar un cambio porque estoy con muchas actividades laborales, la vida y todo lo que pasa. Todo me pega de una manera muy particular”, indicó.

A su vez, reconoció que algunos acontecimientos recientes lo afectaron mucho, particularmente la muerte de su amigo, el periodista Cesar Mascetti, quien falleció el martes a los 80 años. “Estoy muy sensible y tengo que cuidarme”, dijo.

Laplace relató que, tal como trascendió, pese al desmayo pudo completar la función que se realizó en el Teatro Roma de Avellaneda. Para llevar tranquilidad a su público, precisó: “Estoy bien y cuidado. Tengo mi familia que está acá alrededor mío, a mi hijo. Todo bien, todo tranquilo”.

Por último, reflexionó sobre la situación personal que atraviesa y las distintas emociones con las que batalla día a día. “Creo que lo que me pasa es que hay un desconcierto global importante y eso me pega. La sensación de que no hemos aprendido mucho después de estos años de pandemia y seguimos peleándonos como si fuera la época de las cavernas. Fundamentalmente, es eso lo que me duele”, expresó.

Víctor Laplace recordó uno de los momentos más oscuros de su vida

En 2021, el actor estuvo invitado a PH Podemos hablar (Telefe) y recordó uno de los momentos más oscuros de su vida. En su relato, contó que en 1975, con la llegada de la Triple A tras la muerte de Juan Domingo Perón el año anterior, y mientras filmaba la película La guerra del cerdo, pasó una persona en bicicleta y le dejo una carta que decía: “Si no te vas en 48 horas, sos boleta”. En ese entonces tenía dos posibilidades, exiliarse en España o México, y se decidió por el segundo país.

Víctor Laplace recordó el difícil momento que atravesó mientras vivía en México Instagram

“Cuando llegué a México empecé el derrape. Estaba muy triste y muy angustiado, así que todo lo que venía yo me lo tomaba. No soy ni fumador, pero hacía cualquier cosa para hacerme daño. Fue una cosa muy loca, muy jodida, pero no tenía salida porque allá no tenía a nadie. No fue una decisión tomada por ganas, sino por descarte”, precisó al recordar esa época.

El duro momento se extendió hasta 1981 y pudo superarlo gracias a alguien muy especial. “Mi hijo me rescató. Me cuesta hablar de esto, pero estaba muy solo y con ganas de irme de este mundo. Pensé en Damián y eso me salvó porque yo me iba al cara.... Fueron cinco años terribles”, concluyó.