Revés judicial contra L-Gante tras la fuerte denuncia de Tamara Báez

Desde las últimas semanas, L-Gante y Tamara Báez son los protagonistas de un escándalo mediático tras su separación, que tiene como condimento adicional el acercamiento de Wanda Nara al cantante. Amenazas, violencia económica e idas y vueltas forman parte del enfrentamiento de la expareja, que ahora sumó un nuevo capítulo. La joven publicó un video en su cuenta de Instagram para denunciar un robo y contar el calvario que atraviesa. Además, mediante su abogado, realizó una denuncia contra el artista.

“Vengo acá a buscar un poco de ropa y faltan zapatillas ¿qué onda. ¿Andan en atrevidos?”, se la escuchó decir a Tamara Báez en un video en el que realizó un recorrido por su casa ubicada en un barrio privado, y que supo compartir con L-Gante hasta el momento de su separación. En las imágenes se observa el faltante de pertenencias en la habitación de la joven, que señaló que la persona que ingresó se llevó su auto, una moto y dejó una bicicleta. “Hacen lo que se les canta bien el o... conmigo y así fue siempre”, lamentó.

La denuncia de Tamara Baez

En primer lugar, el tono con el que Tamara relató lo sucedido fue un tanto calmado pero lleno de enojo. Acto seguido, publicó un video donde, entre lágrimas, detalló el calvario que atraviesa desde su separación. “No me importa que me vean así. Pero tengo mucha bronca y están siendo súper injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo. Y ahora que me sigan haciendo pasar por esto, no da. Tengo que estar bien por mi hija. Y estoy sola, me siento sola”, expresó totalmente quebrada.

Hasta ese momento, no había mencionado a nadie en particular, pero sus seguidores llegaron a la conclusión de que su descargo estaba dirigido a L-Gante. “No entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra, hacé tu vida, no me rompas las bol... ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?¿Para qué?”, expresó totalmente indignada.

El llanto de Tamara

Luego, la joven madre de Jamaica se llamó a silencio sobre el asunto y fue su abogado, Juan Pablo Merlo, quien en diálogo con Intrusos (América) explicó que en el registro del barrio privado constata la entrada de L-Gante junto a Wanda Nara y su amigo Kenny Palacios. Esta acusación indicaría que habrían sido ellos quienes actuaron con maldad al retirar las pertenencias de la joven de la propiedad.

Indignada por la situación, la propia Wanda se comunicó con Maite Peñoñori -panelista del ciclo- para negar las acusaciones. “No sé cómo se les puede ocurrir una cosa así. Evidentemente, al que se le ocurre es porque está dentro de su ser hacerlo”, lanzó contra el abogado.

“Lo único que puedo decir es que ayer grabé hasta muy tarde, me crucé a Lizy (Tagliani) en la grabación, para decirte a alguien pueda conocer y te lo pueda chequear. Te mandé el chat con la productora del canal, las fotos donde estuve en el horario que estuve. Fui a un centro de estética que está en el otro lado del mundo”, aseguró sobre su rutina, la que comprobaría que no se dirigió al barrio privado.

Wanda Nara

De esta forma, un nuevo enfrentamiento se generó mediáticamente entre la expareja. Si bien Nara está en el centro de atención ante los rumores de romance con el cantante de cumbia, lo cierto es que ambos aseguran que mantienen un vínculo laboral y de amistad.

Tamara Báez acudió a la Justicia

Ante los hechos ocurridos el martes en su casa, Tamara Baéz -a través de su abogado- se presentó ante la Justicia para denunciar el robo que tiene como principal señalado a L-Gante. Este miércoles, el letrado en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) confirmó que su defendida recibirá un botón antipánico, que le permitirá llamar a la Policía si considera que su vida se encuentra en riesgo.

Asimismo, indicó que también regirá una perimetral para que L-Gante no pueda acercarse a la joven. Según el defensor, estas medidas no incidirían en la relación que el cantante pudiese tener con su hija, Jamaica, que se encuentra bajo el cuidado de Báez.

