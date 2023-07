La furia de Juana Repetto cuando una marca de vestidos le negó un canje: “Por ser grasa”

escuchar

El 10 de julio, el teatro Colón fue sitio de reunión para rendirle homenaje a René Favaloro, en el centenario de su natalicio. Diversas figuras argentinas fueron invitadas a la gala de conmemoración, y una de ellas fue Juana Repetto, que en las horas previas vivió una emergencia fashion al recibir un rechazo por parte de una marca para brindarle vestuario para la ocasión.

Frecuentemente, Juana Repetto utiliza su cuenta de Instagram para contar su cotidianidad sin filtro. Es en esta línea, que compartió un video con un doble objetivo, contar el rechazo que recibió y agradecerle a su suegra y familia por haberla ayudado ante la imposibilidad de encontrar una rápida y efectiva solución.

Juana Repetto reveló el rechazo de canje que le hicieron

En la previa a la gala, Juana contó que no tenía resuelto qué ponerse para la especial noche. “Le escribí a una marca, que ya me había prestado vestido, y me dijeron que no, que no tenían”, comenzó su relato y aseguró que la negativa se debía a que no pertenecía a cierto estrato social, sino que era “low level”, en referencia a un bajo nivel. Y continuó: “Yo ni en ped... me compro uno, con lo que vale un vestido de gala y para usarlo solo una vez”.

De acuerdo a su relato, lo que le propuso a la marca - de la cual prefirió no dar el nombre- era un préstamo de la prenda, lo que en los famosos e influencer se trata del negocio llamado canje. Un intercambio que puede tener diversas pautas de acuerdo a lo acordado por los involucrados, pero la general es compartir en redes el producto en cuestión y mencionar la marca, lo que funciona como una publicidad. De esta forma, hay una beneficio para ambas partes.

Juana Repetto contó que le negaron un canje (Foto Instagram @juanarepettook)

Pero en esta ocasión, Juana no pudo acceder a este popular negocio. Por lo que en busca de una solución para su emergencia fashonista, fue su suegra, Norma Süller, quien le ofreció una opción. “Ella me dijo que use el vestido que usó mi cuñada para mi casamiento. Me lo probé y me quedaba perfecto, no sé cómo me entró”, reveló. También indicó que ya tenía resuelto quién la maquillaría y peinaría. Por supuesto que su descargo generó gran intriga en sus seguidores, quienes le pidieron que nombrara a quienes no quisieron prestarle un vestido, pero la hija de Nicolás Repetto no accedió al pedido, aunque se tomó con humor el requerimiento y se autopercibió como la persona que no le prestaron la prenda por ser “grasa”.

Juana Repetto lució su look en la gala homenaje a René Favaloro (Foto Instagram @juanarepettook)

Lo cierto es que la joven pudo asistir a la emocionante gala, y no dudó en compartir su look total black. El vestido que lució se trató de una prenda larga sin mangas con un escote pronunciado y aberturas en la zona de la cintura, de ambos lados. Lo combinó con sandalias negras de finas tiras y accesorios plateados. En el cabello lució una voluminosa cola de caballo. Por supuesto, no dudó en posar muy contenta por su outfit que logró tener a último momento y con gran ayuda de su familia.

LA NACION