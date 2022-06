La furia de la China Suárez tras los dichos de L-Gante sobre su carrera: “Cantaba antes de que vos nacieras”

Eugenia “la China” Suárez volvió a estar en el foco de la atención mediática tras el blanqueo de su relación con el trapero del momento, Rusherking. Asimismo, la actriz reabrió su cuenta de Twitter, y la usa para compartir algunos de sus pensamientos. Luego de criticar a quienes quieren enfrentarla con María Becerra, expareja de su actual novio, la ex ATAV apuntó contra L-Gante, quien horas antes opinó sobre ella en un móvil.

Tras unas relajadas vacaciones en España, L-Gante volvió a la Argentina habló con la prensa sobre los diversos temas que se instalaron en la agenda de los medios en los últimos días. Como es costumbre, contestó cada una de las preguntas con naturalidad y buena onda, pero una de las opiniones que emitió molestó a la China Suárez.

“La China Suárez se está lanzando como solista, ¿hay chances de una colaboración?”, le consultó el cronista de Socios del espectáculo (eltrece) en referencia a la canción que lanzó la ex Casi Ángeles, “El juego del amor”. “¡Uh! ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”, respondió sorprendido ante la nueva faceta de la actriz, y pese a que no indicó si ese dúo sería posible, no dudó en opinar sobre el nuevo romance de ella. “Los re engancharon. Hay que hacerla bien, pero portarse mal”, lanzó el joven en referencia a que la pareja, cuando aún no había blanqueado su relación, fue captada a la salida de un hotel.

Estos pocos minutos que L-Gante le dedicó a la actriz, fueron suficientes para que ella reaccionara en Twitter. “Querido ‘L-Gante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”, le contestó filosa la artista, sin ocultar su enojo por las palabras de su colega.

En ese sentido, Suárez destacó su extensa carrera artística, que comenzó en el 2003 (aunque antes ya había protagonizado publicidades) al ser parte del elenco de Chiquititas, donde tenía cuadros de bailes y también cantaba. Sin embargo, fue con su protagónico en Casi Ángeles, en 2007, que comenzó con una importante carrera musical, al integrar el grupo juvenil Teen Angels, que contó con un masivo éxito que devino en giras mundiales, y hasta el momento las canciones son cantadas por diversas camadas de jóvenes.

Al contar con un extenso recorrido en la música, la actriz se ofendió ante el comentario de su colega quien no estaba enterado de su último lanzamiento. En este sentido, L-Gante comentó en Instagram sobre la reacción de Suárez. “¿Por qué todos me pelean a mí? jaja”, expresó en la publicación realizada por Aguanta.

Como bien lo demostró, el cantante no se tomó mal las palabras de Eugenia sino que, una vez más, se divirtió con los escándalos que lo tienen como protagonista. Recientemente, lo señalaron por haber abandonado el escenario al momento que cantaba con Tini Stoessel en su show en el Hipódromo de Palermo. Entre risas, él lo negó y volvió a presentarse con la actriz. Pícaro, sobre el escenario, el cantante lanzó: “Me quedé”.