L-Gante llegó de Europa, le mandó un mensaje a Tini y fue directo a visitar a su amigo El Noba

Recién llegado de Europa, L-Gante contó cómo fueron sus vacaciones en España junto a su mujer y su hija, desmintió haberle hecho un desplante a Tini sobre el escenario y opinó sobre el romance entre la China Suárez y Rusherking. Tras abandonar el aeropuerto, el cantante de cumbia fue directo al hospital a ver a su amigo El Noba, quién se accidentó con su moto el martes último, mientras él estaba fuera del país.

“Tranquilito, 12 horas a pura relajación”, dijo L-Gante cuando el cronista de Socios del espectáculo le preguntó sobre el vuelo. De muy buen humor, el músico contó cómo fueron sus días en el Viejo Continente. “Hicimos un poquito de todo. Salimos a pasear por Madrid y Barcelona (…) Me gustó que pude andar por todos lados como un niño normal, pero también me gusta volver acá porque el aprecio este se valora una banda. Compartir con la gente es lo que más me gusta (…) Ahora me voy a enterar de los quilombos que pasan a acá”, lanzó, entre risas, quién está acostumbrado a los escándalos mediáticos.

Aprovechando este último comentario, el movilero de eltrece aprovechó para saber qué hay de cierto sobre el supuesto desplante que le hizo a Tini Stoessel sobre el escenario del Hipódromo de Palermo. “Se habló en vano porque nosotros ensayamos. Parece como que me fui cinco segundos antes pero era así, yo me despedí. Pasa que no se vio. Hoy estoy con Tini”, reveló, quién enseguida miró a cámara y le mandó un mensaje: “Te mando un abrazo grande y sos una genia. Ni bola a los que hablan boludeces”.

Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo con L-Gante de invitado Prensa Tini Stoessel

Tras contar lo que se viene de ahora en más, L-Gante se sorprendió cuando el cronista le preguntó si había posibilidades de sacar un tema con la China Suárez. “¿Está cantando?”, preguntó asombrado. Y enseguida, opinó sobre su romance con Rusherking: “Lo re engancharon”, bromeó L-Gante, mientras le daba un consejo a su colega: “Hay que hacerla bien, pero portarse mal”.

Del avión al hospital, sin escalas

Minutos después de aterrizar, L-Gante se subió a la limusina que lo estaba esperando en Ezeiza y se fue directo al hospital de El Cruce de Florencio Varela a visitar a su amigo Lautaro Coronel, alias El Noba. Si bien no pudo entrar porque no era el horario de visita, el cantante estuvo con Vanesa, la madre del accidentado. “Son muy amigos. Mi hijo adora a Elián y yo sabía que él iba a venir. Mi hijo lo está esperando y él también a mi hijo”, comentó la mujer mientras el músico interrumpía: “Para lanzar todos los temas que hicimos juntos”.

“El siempre estuvo preocupado, desde allá preguntaba. Quería cortar sus vacaciones y venirse pero no porque él se las merecía, necesita también y El Noba va a entender”, comentó la madre del cantante de cumbia. Tras asegurar que su estado de salud está igual, expresó: “Solo hay que esperar. Con el amor de los chicos y la gente va a salir adelante”.

“Estamos todos haciéndole el aguante a Lautaro, con todas las fuerzas. Yo soy parte de ellos siempre voy a estar ahí haciéndole el aguante. Todos los mensajes, frases con buena onda y oración valen para nosotros y su familia”, remató L-Gante.