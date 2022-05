Revelaron el picante chat entre Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio: “Yo todavía estoy caliente”

Los últimos días, el equipo de Momento D (eltrece) no vivió momentos calmos. Todo lo contrario. Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio protagonizaron una fuerte discusión en vivo, que continuó en el grupo de WhatsApp que comparten todos los integrantes del programa. Ahora, esos mensajes fueron filtrados. Ahí, ambas marcaron sus posturas y el malestar sigue.

“Bue, bue, bue. No fue con mala intención. Interrumpís siempre y nadie te dice nada. ¡Pará, no es manera de decirlo!”, expresó a los gritos Cinthia Fernández en el momento que Silvia Fernández Barrio le pidió que la dejara terminar la idea que expresaba, con respecto al incidente de Felipe Pettinato. En ese entonces, quedó implícita la mala relación entre ambas.

El cruce entre Silvia y Cinthia: la tensión se sentía en el aire

La discusión no terminó frente a la pantalla, sino que se trasladó en el grupo de WhatsApp que comparten los integrantes del programa. Fue Silvia quien tuvo la iniciativa de hablar sobre lo sucedido en el vivo y envió el primer mensaje. “Dije: ‘Lo mando. No lo mando. Lo mando’. ¿No lo mando? Desde ayer no me siento bien con lo que pasó y hacer la del avestruz no le hace bien a nadie. Cin, te quiero y te mando un beso. Bah, los quiero a todos”, escribió según las capturas que mostraron en LAM (América).

Las palabras de la periodista resonaron fuertemente en Cinthia Fernández, que no dudó en demostrar que aún seguía enojada por lo sucedido. “A mí no me gusta ni que me griten, ni que me traten de boluda. Tengo un cul... y tetas grandes, pero también puedo hablar de temas serios”, contestó. Y continuó, furiosa: “Esto se habla en persona y también está bueno hacer autocrítica de algo que viene pasando hace bastante y yo por respeto y también porque no me corresponde, no te lo dije. Si me preguntás, lo de ayer fue espantoso. Yo todavía estoy caliente y no soy careta”.

Los mensajes entre Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio

En esa línea, la exparticipante del Bailando expresó ante todos sus compañeros que su enojo fue en incremento al momento en el que leyó el mensaje de Silvia, en el que no se disculpó por lo sucedido. A modo de sugerencia para cerrar el extenso mensaje, Cinthia concluyó su descargo: “Debés ser un poco más compañera y no tratar así a nadie más y menos al aire… Saludos a todos. Y sí me gustaría pedirles disculpas a todo el equipo, pero no aguanté. Perdón si alguien se sintió incómodo. Que tengan un buen día”. Por lo contrario, Silvia fue escueta pero letal en su respuesta: “Crecé, Cin”. Fiel a su estilo, la modelo quiso quedarse con la última palabra y refutó: “Qué soberbia. Tranqui, tengo mamá”.

El ida y vuelta de las panelistas se habría llevado a cabo sin la intervención de los demás integrantes del grupo, aunque Cinthia habló en nombre de sus compañeros.