Compras por kilo y un accidente: las vacaciones de L-Gante y Tamara Báez en España

L-Gante es uno de los cantantes del momento: desde su creciente popularidad durante la pandemia se dedicó a trabajar arduamente para cumplir aquellos sueños que deseó cuando grabó su primera canción en su habitación. Hoy, su popularidad es tal que no puede caminar sin causar furor. Tras un largo periodo laboral, decidió tomarse vacaciones junto a su pareja y su hija. El destino fue España y, además de disfrutar de la playa, recorrieron shoppings y se mostraron super relajados.

Lejos del frío y de los compromisos laborales, la familia se mostró en la playa de Barcelona, donde disfrutaron del calor, entre juegos y sonrisas. Por supuesto que los registros de sus vacaciones fueron reflejados en sus cuentas de Instagram, donde mostraron los momentos de sus paseos, tanto en Barcelona como en Madrid. Hace un tiempo, el cantante había visitado esos lugares pero en un contexto laboral en la que su música lo llevó a cruzar las fronteras. Sin embargo, esto fue distinto: fue puro relax, el cual Tamara Báez se encargó de reflejar.

Tamara y L-Gante pasearon por España (Foto Instagram @tamibaez429)

“Ropa por kilo, nos llevamos de todo”, escribió la joven, quien se mostró sorprendida por la dinámica de venta, que es poco usual en Argentina. Aprovechando el gran recorrido que ofrecen las ciudades, la pareja no escatimó en gastos y debieron utilizar el cochecito de su hija para trasladar el gran cargamento de compras que realizaron en un día.

La pareja no escatimó en gastos (Foto Instagram @tamibaez429)

La pareja no dudó en probar las comidas típicas del país, como lo es la clásica tortilla de papas. En medio de paseos, descansos y momentos de unión familiar, Tamara sufrió un pequeño accidente que no pasó a mayores pero no dudó en compartir con sus seguidores.

Tamara tuvo un pequeño accidente (Foto Instagram @tamibaez429)

La madre de Jamaica fue criticada en diversas ocasiones por sus uñas, al estilo Rosalía, al ser de una extensa longitud. Y fueron estos apliques en sus manos los que le causaron un incómodo momento luego de se le quebrara una de ellas y le provocara un intenso sangrado, que luego de varios minutos pudo frenar, sin tener consecuencias graves.

La vuelta de L-Gante a la Argentina y la promesa a cumplir

El 24 de mayo, el cantante Lautaro “El Noba” Coronel tuvo un grave accidente cuando circulaba en moto por Florencia Varela. Al chocar de frente con un automóvil, sufrió graves lesiones que lo mantienen en terapia intensiva y lucha por su vida. El hecho ocurrió en medio del viaje de L-Gante, quien comparte una estrecha amistad con su colega, ambos referentes de la Cumbia 420.

Ante la gravedad de la situación, el autor del “Abecedario cumbiero” tuvo la intención de volver de urgencia a la Argentina para brindar su apoyo tanto para su colega como para con su familia. Sin embargo, la madre de El Noba le pidió que disfrutara de sus vacaciones, según indicaron en Socios del espectáculos (eltrece).

L-Gante fue a ver a El Noba

El joven disfrutó de sus días en España pero siempre en contacto directo con la familia de su amigo, y les prometió que a su vuelta iba a visitar a su amigo, quien aún está inconsciente. Así lo hizo, tras bajar del avión se dirigió directamente Hospital Alta Complejidad El Cruce, donde lo esperaba Vanesa, la madre de Lautaro. “Él siempre, son muy amigos y se adoran”, expresó la mujer en compañía del cantante.