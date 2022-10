Gran Hermano 2022: Tomás Holder entró a la casa y estallaron los memes por su parecido con Ricardo Fort

escuchar

Este lunes comenzó la décima edición de Gran Hermano, por Telefe y con la conducción de Santiago Del Moro. Tras la presentación de la nueva casa, ingresaron de a uno los 18 participantes que serán protagonistas de esta temporada.

La “casa más famosa” recibió así a participantes de diferentes puntos del país como Córdoba, Santa Fe, Salta, Corrientes; sin embargo, uno de los que más dio de qué hablar en Twitter fue Tomás Paul Holder, oriundo de Rosario.

Así ingresa TOMÁS a la casa y se convierte en un jugador de #GranHermano 💪🏼



Memes sobre Tomás Holder, influencer rosarino que ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe)

“Considero que soy una persona muy avasallante y una persona muy fuerte”, comenzó diciendo el jugador de 21 años en su presentación previa al ingreso, en la que mostró sus músculos a torso desnudo. “Me dedico a todo lo que es redes, presencia en los boliches. Hago un personaje de un ‘Tincho’ medio clasista, medio homofóbico, típico rugbier, que a la gente la hace reír mucho y me encanta”.

“Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta. Adentro de la casa ni loco perdería la cabeza por una mina, yo a la casa entro a jugar y ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”.

Ante la presentación, llovieron los memes en Twitter por el parecido físico (tanto de cuerpo como de rostro) entre Tomás Holder y el chocolatero Ricardo Fort. “Soy querido o odiado, no tengo punto medio”, manifestó el rosarino en una frase que lo emparenta a la vida mediática del empresario.

“Estamos todos de acuerdo que Tomás Holder es la versión low cost de Ricardo Fort, ¿no?”, escribió una usuaria con las imágenes de ambos luciendo sus músculos, mientras que otra señaló: “Tomás Holder es la reencarnación de El Comandante, chicos. Elijo creer”. “¿Tomás Holder es el próximo Ricardo Fort?”, se preguntó un televidente.

Otro de los participantes del programa, Alexis, de Córdoba, también trajo a colación el nombre de Ricardo Fort, ya que según afirmó su padre decía que se parecía mucho a él, sobre todo en su manera de ser. Para Twitter, sin embargo, el paralelo ya estaba decidido hacía rato.

De todos modos, en esa misma red social demostraron que el joven influencer rosarino tendría varios otros parecidos ya que al joven lo compararon con dibujos animados caracterizados por su mentón o sus músculos. Entre ellos Dexter, Johnny Bravo, Calamardo y Milhouse (musculoso), entre muchos otros.

Tomás Holder es uno de los 18 participantes que ingresaron este lunes a la casa de Gran Hermano a competir por el jugoso premio de 15 millones de pesos y una casa. Para llegar hasta la final deberá sortear diferentes obstáculos de convivencia y de juegos; sumado a esto, su historia, su personalidad y estrategia serán virales para ganarse al público de este reality que dio mucho para hablar en su estreno.

