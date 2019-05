La guía: todos los discos de Drake

Viaje a la carrera del rapero que reinventó el hip-hop a su imagen y semejanza en la era del streaming Fuente: Archivo

Drake combina el yin y el yang del hip-hop en modos que parecían imposibles: es un rompecorazones del pop de estadios, y también un guerrero del rap, con más sentimientos por verso que nadie. Y conquistó la era del streaming con una sucesión salvaje de discos, mixtapes, singles, feats y más.

Tenés que tenerlo

'Take Care' 2011

La gran revelación creativa de Drake demostró que el canadiense puede pasar de la calle al boliche y luego al habitual desastre de las llamadas telefónicas borracho a la madrugada sin perder nada de su personalidad en el camino. También tiene el más absoluto lamento de Drake: "Esta semana tuve sexo cuatro veces, te explico/ Es que me está costando ajustarme a la fama".

'Nothing Was the Same' 2013

Su disco definitivo, en el que lleva cada uno de sus estados de ánimo al extremo. Emocionalmente, pasa de cero a 100 rapidísimo, y alcanza un nuevo pico en la slow jam "Hold On, We're Going Home". "Started from the Bottom" pega duro, y "Wu-Tang Forever" apuesta al romance. Es el último álbum en el que Drake todavía tenía un incentivo comercial.

'Scorpion' 2018

La gente al principio se quejaba de que este álbum doble era demasiado, pero, con este tipo, cuanto más, mejor. "Summer Games" es una explosión de synth-pop y "Nice for What" combina ritmos de Nueva Orleans con una melodía soulera de Lauryn Hill. Es demasiado pronto para decir cómo juzgará la historia a "In My Feelings", con su controvertido lamento por una chica misteriosa llamada Kiki, pero quizás sea recordada como la canción que terminó de manera inapelable con la época de Kanye West.

Material selecto

'So Far Gone' 2009

El mixtape que lo terminó de poner en el mapa como un MC relevante. El highlight del disco es "Houstatlatavegas", una canción que ayudó a definir el enigma de Drake: introspectivo y miserable, pero también lindo y pendenciero.

'What a Time to Be Alive' 2015

Su colaboración con Future es un disco rápido y brillante: lo hicieron en apenas seis días, aunque suena como si hubieran pasado algunas noches más internados sin dormir en algún club de strippers, ahogados en alcohol, pastillas, lujuria y vergüenza.

'If You're Reading This It's Too Late' 2015

Un mixtape lleno de diatribas de odio como "10 Bands" y "Energy", en el que Drake se queja hasta de manejar por la nieve para llevar a su novia a rendir un examen. ¿Enojarse porque nieva en Toronto? Es Drake en su grado máximo.

'More Life' 2017

Una playlist expansiva de 22 canciones. ¿O es un álbum? ¿Un mixtape? ¿Una forma de vida? En More Life, Drake hace su gran declaración de yacht-pop hip-hop.

Para una inmersión

'Room for Improvement' 2006

Su mixtape debut, con un título ridículamente autocrítico. "A veces siento que Lohan y Hilary Duff son las únicas/ Que pueden entenderme", dice en "Try Harder". No muchos se animan a decir algo así.

Comeback Season 2007

Solo Drake jugaría la carta del regreso en su segundo mixtape. Comeback Season es su disco más callejero, abiertamente influenciado por artistas underground como Slum Village.

'Thank Me Later' 2009

El debut oficial de un nuevo fenómeno pop, al que todavía le faltaba consolidarse. Cuando aparece Lil Wayne, escucharlos es un placer: suenan como si fueran del mismo lugar, y no de ciudades a kilómetros de distancia.

'Views' 2016

Un álbum doble decepcionante, considerando la cantidad de hits que tiene, empezando por "Hotline Bling". Un ensayo para la amplitud de More Life y Scorpion.

Joyas sueltas

Sus mejores feats, singles sin disco y más

'9AM in Dallas' 2010

Una temprana declaración temática, que desde entonces revisita siempre, desde "5AM in Toronto" hasta "6PM in New York".

'Street Cred' 2009

Un éxito de Gucci Mane, con Drake intercambiando rimas con Gucci y Killer Mike.

'Paris Morton Music' 2010

Drake alardea sobre su estilo de vida de diamantes y amantes, y su ennui de millonario, mientras se queja de sentirse lleno de "mierda de Marvin Gaye". Nunca la puso en un disco, pero hizo una secuela: "Pound Cake/Paris Morton Music 2"

'I Get Lonely Too' 2010

"I Get Lonely Too" tiene un sonido escueto estilo Atlanta basado en "Fan Mail", de TLC, que podría haber sido un éxito de R&B de los 90.

'Dreams Money Can Buy' 2011

Uno de esos hits de internet en los que Drake se monta sobre el beat de otro, en este caso "BTSTU", de Jai Paul.

'Girls Love Beyoncé' 2013

Drake saluda a la Sra. Carter sobre un loop de "Say My Name". Rapear sobre Bey lo hace pensar en por qué no puede ser un hombre mejor

'Jodeci Freestyle' 2013

Un dueto para SoundCloud con J. Cole, en el que homenajean a los grandes titanes del R&B de los 90.

'0 to 100/The Catch Up' 2014

Drake combina dos canciones no relacionadas en una obra de seis minutos que es profundamente extraña.

'Trophies' 2014

"Man, esta mierda no es una canción de amor/ Es una canción de 'cogete a la bailarina en la alfombra'." Clarito.

'Sweeterman' 2015

Drake le agrega lo suyo al hit electro sórdido de Ramriddlz, generando un dueto viral que nunca fue lanzado oficialmente pero que hace que una canción sucia sea aún más sucia.

'Charged Up' 2015

Escuchar a Drake despotricar contra Meek Mill en este contraataque fue uno de los momentos destacados de la radio de ese verano.

'Back to Back' 2015

Después de "Charged Up", Drake regresó con este golpe de knockout. En la tapa, Toronto le gana la World Series a la Filadelfia de Mill.

'Work' 2016

Rihanna y Drake no pueden parar. Acá, cantan sobre la delgada línea que separa el amor del sexo. Una de las frases más maravillosamente torpes de Drake: "Si tuvieras una gemela, igual te elegiría a vos".

'Summer Sixteen' 2016

Un himno de triunfo. Drake se compara con "Jimi Hendrix con los solos", porque es tan audaz como el amor.