La heroína fugitiva y el galán turco que vienen a reforzar la grilla de Telefe

Las ficciones turcas permanecen -y permanecerán- en la televisión argentina. El interés que causan en los televidentes es un tesoro que los canales no quieren soltar [además, por supuesto, del costo-beneficio que generan]. Es por eso por lo que Telefe apuesta nuevamente a este fenómeno con Fugitiva, la ficción que ya circuló por más de 30 países desde su estreno en 2018 en Turquía, y Soñar contigo, una comedia romántica que también ya es un éxito alrededor del mundo.

Fugitiva o Sen Anlat Karadeniz, su nombre original, hará su debut en la pantalla chica el lunes próximo, a las 21.15, franja que actualmente ocupa Marley con la primera parte de su programa de viajes, La previa de Por el mundo, pero que desde la semana que viene cambiará su horario. La historia de esta producción gira en torno a una joven casada con un empresario que la mantiene encerrada en su mansión y la maltrata.

En la novela, Irem Helvacıoğlu, quien da vida al personaje de Nefes, es forzada a contraer matrimonio con Vedat Sayar, interpretado por Mehmet Ali Nuroglu, con tan solo 16 años. Tras estar cautiva durante ocho años, su única razón de vivir es su pequeño hijo, Yigit. Con múltiples intentos de escape a cuestas, Nefes nunca termina de aceptar su destino como la mujer de Vedat y busca liberarse del infierno que vive. La protagonista verá una luz de esperanza cuando intervenga Thair, un hombre que percibe la tensión y violencia que existe en la pareja y que intentará ayudarla.

En la novela, Nefes protege a su hijo de la violencia de su marido

Filmada casi completamente en Estambul, esta producción, que cuenta con tres temporadas, tiene en su haber cinco premios y más de 20 nominaciones. Entre ellas, la nominación al Golden Palm (un prestigioso premio que se entrega en Turquía) a la mejor serie en 2018 y 2019. La idea detrás de Fugitiva es mostrar que en la sociedad turca las mujeres aún no vislumbran los cambios [ni las libertades] que se han dado en otras partes del mundo. Si bien algunas de las novelas provenientes de Turquía mantienen en su trasfondo este tópico, ninguna lo hizo de la forma que lo aborda esta ficción.

Nefes y Yegit en uno de sus intentos de fuga

Por su parte, Soñar contigo, la exitosa producción que viene cosechando muy buenos niveles de audiencia alrededor del mundo, llega a la televisión argentina con el protagonismo de Can Yaman, el nuevo galán de Oriente Medio . El actor que cuenta con nueve millones de seguidores en Instagram, despierta fanatismo entre sus fans por su sex appeal.

Yanam, ídolo de la pantalla turca, llegó al mundo del espectáculo a través de la vía menos pensada: el derecho. Aunque ya había dado sus primeros pasos como actor en la facultad, fue recién cuando terminó la carrera que se animó a apostar de lleno por su pasión. Pero no fue fácil para el actor que estuvo al borde de ser rechazado por “tener demasiados músculos”. Tras perder cinco kilos, el galán que fue siempre afín al deporte, pudo finalmente integrar el elenco de la novela que marcaría el principio de su exitosa carrera actoral.

En Soñar contigo, junto a la actriz Demet Özdemir, que interpreta a Sanem, una joven humilde que aspira convertirse en escritora; Yaman, que encarna a un reconocido fotógrafo, se embarca en una historia romántica que cambiará su vida y la de quienes lo rodean. La tira, que se emitió originalmente en Turquía entre 2018 y 2019, cuenta con 51 capítulos de más de dos horas cada uno. Sin embargo, se espera que para su estreno en Telefe, los mismos sean fraccionados en episodios más breves. Por ahora no tiene una fecha de estreno definida, pero está previsto su desembarque “muy pronto” en la pantalla.

Can y Sanem, los protagonistas de un romance que cambiará la vida de ambos para siempre

Erkenci Kuş, su título original, gira en torno a la historia de Sanem Aydin, una joven cuya familia la quiere obligar a contraer matrimonio con un vecino o encontrar un trabajo estable en su defecto. Es por eso por lo que Sanem se pone a buscar un empleo y consigue uno en el estudio publicitario en el que trabaja Can Divit (Can Yaman), un fotógrafo soñador que es, también, el hijo del dueño de la empresa. La trama se enredará cuando entren a escena disputas familiares en torno a la herencia del estudio y el romance que se desarrolla entre Can y Sanem.

Cambios en la grilla de Telefe

Con el estreno de Fugitiva, Marley volverá a ocupar con su ciclo Por el mundo la grilla de los domingos, pero ahora lo hará en la franja de las 21 y además tendrá una emisión especial los viernes, a las 23. Asimismo Lizy Tagliani también mudará su ciclo, Trato hecho, pero en su caso será a los sábados, a las 22.30.

Los horarios entonces, de lunes a jueves, de Telefe quedan así:

* A las 21.15, Fugitiva

* A las 22:30, MasterChef Celebrity

* A la medianoche, No es tan tarde

Los viernes:

* A las 21.15, Fugitiva

* A las 23, Por el mundo

* A la medianoche, No es tan tarde

Los sábados:

* A las 20, Casados con hijos

* A las 22.30, Trato hecho

Los domingos:

* A las 21, Por el mundo

* A las 22.30 “La gala de eliminación”, de MasterChef Celebrity