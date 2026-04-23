Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada de este miércoles 22 de abril

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tiene una nueva placa de nominados. La comunicó Santiago del Moro, el conductor, en el programa del miércoles 22 de abril. Esta se compone por: Zunino, Zilli, Yipio, Eduardo, Dani, Danelik y Brian.

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Generación Dorada este miércoles 22 de abril

Después de la eliminación de Martín y el abandono de La Maciel por un asunto judicial, la casa se reacomodó. Los distintos participantes pasaron al confesionario para dar su voto y justificarlo. Brian, que tenía el poder de fulminar a un participante, lo hizo: eligió a Pincoya. Sin embargo, como luego dijo su voto en voz alta, la decisión quedó anulada.

Nominados confirmados

Del Moro fue nombrando a los participantes nominados para que se paren del sillón y así cumplieron. En particular, dijo los nombres:

Zunino

Zilli

Yipio

Eduardo

Dani

Danelik

Brian

Quiénes siguen en Gran Hermano 2026

Quiénes siguen en Gran Hermano 2026 Captura Telefe

Los participantes que siguen en competencia son:

Solange Abraham

Franco Zunino

Yanina Zilli

Nazareno Pompei

Luana Fernández

Yisela “Yipio” Pintos

Tamara Paganini

Danelik Galazán

Eduardo Carrera

Brian Sarmiento

Daniela De Lucía

Manuel “Manu” Ibero Durigon

Jennifer Galvarini

Grecia Colmenares

Emanuel Di Gioia

Juan Ignacio Caruso

Lola Poggio

Catalina “Titi” Tcherkaski

Hasta el momento, ya son varios los concursantes que salieron expulsados del juego por el voto de la gente. Ellos son Martín Rodríguez, Gabriel Lucero, Tomás “Tomy” Riguera, Carla “Carlota” Bigliani, Nicolás “Nick” Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski.

Además, hay varios participantes que abandonaron la competencia, como son Andrea Del Boca, Jessica Maciel y Divina Gloria y Jenny Mavinga.

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Santiago del Moro es el conductor de Gran Hermano

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

En qué canal se puede ver Gran Hermano

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

DirecTV: canal 123 y 1123 en su versión de alta definición.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

Cómo votar en Gran Hermano

En este caso, para participar hay que votar al concursante que se quiere dejar en la casa, es decir, darle un voto positivo. Así, se debe enviar GH al 9009 o ingresar a ghglobal.ar para ejercer la elección.