“No quiero que te vayas”: el llanto desconsolado de Yanina Zilli tras la eliminación de Martín en Gran Hermano

Martín Rodríguez quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada luego de perder el mano a mano frente a Nazareno Pompei, quien obtuvo el 54,4% de los votos del público en la gala del lunes por Telefe. Sin embargo, más allá del resultado, lo que terminó acaparando la atención fue el clima que se vivió dentro de la casa, especialmente la reacción de Yanina Zilli, que rompió en llanto y lanzó gritos en pleno vivo al enterarse de la salida del participante.

Martín quedó eliminado de Gran Hermano ante Nazareno

En medio de la transmisión conducida por Santiago del Moro, la participante no pudo contener la angustia y se mostró completamente quebrada al despedirse. “No quiero que te vayas, no quiero”, expresó entre lágrimas, mientras lo abrazaba con fuerza frente a las cámaras.

La reacción en vivo de Zilli que sorprendió a todos en la casa (Captura: Telefe)

Gritos y llanto: así fue la salida de Martín de Gran Hermano

La salida de Martín Rodríguez impactó de lleno en el grupo encabezado por Brian Sarmiento dentro de la casa. Teniendo en cuenta que, Yanina Zilli, quien tenía un vínculo muy cercano con el participante, no pudo contener la emoción y protagonizó una fuerte reacción en vivo, con llanto y una profunda angustia que quedaron registrados por las cámaras.

La escena que rápidamente se viralizó en redes (Captura: Telefe)

Tal como se vio en la transmisión, la jugadora repitió una y otra vez que no quería que Martín se fuera, mientras sus compañeros intentaban calmarla y acompañarla en ese momento. Como era de esperarse, la escena no tardó en viralizarse en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala.

Tras la salida del participante, la casa de Gran Hermano se prepara para una nueva reconfiguración interna, en un juego que no da respiro. Entre eliminaciones, abandonos y expulsiones, la competencia sigue avanzando en una edición atravesada por fuertes emociones y constantes cambios que impactan de lleno en la convivencia.