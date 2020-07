La hija de Don Ramón publicó fotos inéditas de su padre y fue furor en las redes

La hija de Ramón Valdés compartió en las redes sociales una foto inédita que data del año 1977, donde se puede ver al actor cargando en brazos a su hija Fuente: Archivo

"Don Ramón era mi amado padre! Compartiré fotos y anécdotas de la vida real de Don Ramón y de su trayectoria artista", escribió Carmen Valdés en la cuenta de Instagram donde publica imágenes que recuerdan a su padre, Ramón Valdés , o mejor conocido como Don Ramón , por su personaje en El Chavo del 8 .

En esta oportunidad, la hija de Don Ramón compartió en las redes sociales una foto inédita que data del año 1977 , donde se puede ver al actor cargando en brazos a su hija en un jardín y ambos se muestran divertidos.

"Y cómo no extrañarte papá, tú tienes la culpa por haberme dado tanto! Aquí en la casa de Cuernavaca donde pasamos tan gratos momentos , jugando y echando relajo, siempre con tus geniales ocurrencias, pero lo más valioso tu forma de amar, de dar, de estar!", escribió Carmen Valdés al pie de la imagen.

Esta no es la primera vez que la hija del actor publica fotos inéditas de su padre. Anteriormente, había compartido una imagen en la que se podía ver a todos los participantes del elenco de El Chavo del 8 sentados en una mesa en el año 1977 o 1998, según escribió Valdés. "Me fascina esta valiosa imagen! Es la única foto que yo he visto, donde están todos los del elenco principal del grupo! Me da mucha melancolía! Un verdadero tesoro del 77/78", apuntó.

Pero entre las imágenes no solo se puede observar al electo de la serie que catapultó a Ramón Valdés a la fama, sino también caricaturas, videos de momentos memorables y fotos de la familia, donde aparecen los 10 hijos que el actor tenía. Además, también hay registro de otros trabajos que realizó el intérprete junto a su hermano , Germán "Tin-Tan" Valdés, reconocido actor mexicano.

El actor mexicano, Ramón Valdés, murió hace 31 años y continúa siendo recordado por el personaje al que interpretaba . Aquel flaco de bigotes, inquilino del departamento 72 de la modesta vecindad del Chavo, papá de la Chilindrina, de gorro celeste tipo piluso y con fuerte rechazo al trabajo sigue tan vigente hoy como cuando empezó la serie El Chavo del 8 , en el año 1971.

La permanencia de Don Ramón entre los fanáticos es la que le permite que el actor Valdés siga en el centro de las noticias y genere tanta adhesión en las redes sociales. Hace unos meses atrás, su nieto, Miguel, compartió una imagen en que se puede ver al intérprete del vecino del Chavo sonriente y con su dedo pulgar en alto, en señal de optimismo y rodeado de amigos . Esa foto fue tomada en el hospital en el que el actor pasaba sus últimos días, acuciado por un cáncer terminal, donde finalmente murió el 9 de agosto de 1988.