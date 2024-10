La historia de amor del Pollo Álvarez y Tefi Russo: de un flechazo a cinco años de casados y un sueño por cumplir

Escuchar

No todas las historias de amor comienzan de la misma manera y no todos se enamoran como en las películas, al instante. Entre tantas anécdotas, Joaquín ‘El Pollo’ Álvarez y Tefi Russo tienen la suya, la misma que por la que hasta el día de hoy siguen más juntos que nunca. Se trata de una de las parejas de famosos más consolidadas y este mes celebran cinco años del momento en el que decidieron unir sus vidas para siempre.

Álvarez y Tefi Russo, un amor impensado

Ella era la cocinera estrella de las redes sociales y él, junto a Pico Mónaco, estaba al mando de la conducción de Con Amigos Así (KZO). En uno de aquellos días de 2017, le tocó a ella ser la invitada del entretenido ciclo de entrevistas y ahí fue que él quedó totalmente enamorado. Como él estaba soltero, le pidió el número de la influencer a la producción. “Nos saludamos y le digo ‘soy el flaco del programa’. Me pregunta quién, porque éramos tres, le digo que soy el pollo y me dice ‘ah, sí. ¿Qué haces?’. Le dije que me gustaría salir con ella y ahí empezó todo”, reveló tiempo atrás en diálogo con Fer Dente en Noche al Dente (América TV).

Pero a diferencia del presentador de televisión, la chef estaba en un momento en el que no quería compromisos. “Me dijo que yo no le llamaba la atención. Fuimos a cenar a un restaurante de Palermo y, no sé por qué, aceptó. Ella quería un touch and go. Creo que le empecé a gustar como a los dos meses”, se sinceró.

El Pollo y Tefi Russo se conocieron mientras él conducía Con Amigos Así (KZO) Gerardo Viercovich - LA NACION

El año pasado, en una nota en la que fue entrevistada por su marido, Tefi se sinceró sobre cuál había sido su primera impresión al verlo. “Cuando te conocí en un programa de tele, era la primera vez en mucho tiempo que estaba soltera. Siempre fui de relaciones largas, pero estaba en una etapa en la que quería chonguear y tenía 12 en el radar. Los tengo contados porque con mis amigas les llamamos los 12 apóstoles”, admitió.

Sin embargo, con el trascurso de las salidas, el amor resurgió y formaron una familia ensamblada. Es que ella es madre de Bianca, de 14, a quien tuvo en Europa a los 18 años, junto a su anterior marido, el exfutbolista de River Guillermo Pereyra.

A dos años de conocerse, el Pollo le propuso casamiento. “Soy bastante fanático de la familia, así que casarme no era descabellado. Me enamoré tanto que quiero que Tefi esté conmigo para siempre. Es la indicada. Durante un viaje que hicimos a Turks & Caicos, llevé el anillo. Tenía unos nervios increíbles, no sabía dónde guardarlo. Y un día de excursión en una isla virgen, se lo di”, dijo en una entrevista con LA NACION.

Tefi Russo y Joaquín El Pollo Álvarez celebraron su unión tres meses después de haber dado el sí en el registro civil Gerardo Viercovich

Así fue que el 7 de agosto de 2019 se casaron por civil frente a familiares, amigos y figuras del espectáculo. Tras esto, ella se sentó en el diván de Cortá por Lozano (Telefe) y manifestó: “Nos complementamos. Él era débil, desorganizado, desbolado. Me aburre ser la que viene a poner orden. A mí no me gusta salir, me casé a los 21, viví en muchos países y tuve una hija. Él era de salir y le encontré el gusto. Nos divertimos juntos”.

Tres meses después del gran día, volvieron a rectificar el amor que se tienen con una ceremonia al aire libre y una fiesta en el salón La Herencia, en Pilar.

