La historia de “La Tía Sebi”: el influencer que nació en La Matanza, luchó contra el bullying y tiene millones de seguidores

Es bastante usual escuchar que los obstáculos que te pone la vida te forman y te permiten crecer. Hay muchas personas que refuerzan esta idea, y Sebastián Manzoni, más conocido como “La Tía Sebi”, es, sin dudas, una de ellas. Con 25 años, es famoso por “chusmetear” sobre la farándula argentina, cuenta con 2 millones de seguidores en TikTok, más de 180 mil en Instagram y se autodefine como “un divo de La Matanza” en la descripción de sus redes sociales.

En una charla con LA NACION, Sebi contó cuáles fueron los mayores desafíos a los que se enfrentó a lo largo de su carrera, cómo los supero y cuáles fueron los momentos clave que lo llevaron a poder vivir de lo que le apasiona.

A diferencia de lo que le pasaba a muchas personas a su alrededor, Sebi siempre tuvo muy en claro cuál era su vocación. “De nene era muy histriónico y me gustaba jugar a actuar o a conducir un programa. Eso es muy loco, porque nunca jugué a otro oficio, de chico ya jugaba a esto”, detalló. Para protegerlo, sus padres siempre intentaban “bajarle los pies a tierra”, y explicarle lo difícil que era llegar a los medios de comunicación. Sin embargo, él no dudó nunca de sus capacidades y siempre supo que lo iba a conseguir. “Siempre tuve una certeza, te diría a nivel místico y no tanto de seguridad, de que todo esto me iba a pasar”, confesó.

Sebi Manzoni, el periodista e influencer que conquistó a más de 2 millones de personas con sus videos

Mucho antes de empezar la carrera de periodismo, el comunicador ya soñaba con ser un “youtuber adolescente”, pero las inseguridades que le generaron los demás sobre él mismo, en un principio, lo desanimaron. “El bullying me tiró mucho atrás para no ser quien yo realmente soy. Esperé a que pase un año después de que terminé el colegio para empezar a ser quien soy realmente en todo sentido: vivir mi sexualidad libremente, filmar videos y mostrarme en redes sociales. Si no hubiese estado el bullying, siento que me hubiera animado mucho antes”, explicó.

Si bien sus profesores de la facultad lo incentivaron a subir videos en las redes sociales, fue, sorpresivamente, una frase que Santiago Artemis dijo en su documental de Netflix lo que llevó a Sebi a dejar sus miedos atrás y empezar su camino como creador de contenido. “Ahí él decía ‘No hay tiempo para la vergüenza. Si no te animas a hacer lo que querés hacer en esta vida, ¿cuándo lo vas a hacer?’. Me acuerdo de que a partir de ahí me lo tomé en serio y me empecé a mostrar en redes. Me dejó de importar cualquier crítica o si mis compañeros se estaban pasando el video para burlarse. Empecé a intentar perseguir mis sueños, porque nadie lo iba a intentar por mí”, recordó.

Sebi actualmente es uno de los influencers más destacados del país

Como dicen, todo pasa por algo, y, a pesar de que su primer video se hizo esperar, el éxito de Sebi en las redes sociales llegó bastante rápido. Sin embargo, fue definitivamente el clip en el que mostró que Lali Espósito lo reconoció en la alfombra roja de los Martín Fierro 2022, el que marcó su carrera y lo ayudó a escalar. “Hasta el día de hoy es mi video más visto, tiene como 23 millones de vistas. Literalmente al día siguiente me empezaron a llegar propuestas de notas, un montón de nuevos seguidores y me verificaron las dos cuentas. Después de ese video, todo empezó a crecer mucho más”, comentó.

Lali reconoció a Sebi de TikTok en los Martín Fierro

Hace un par de semanas, gracias a su gran presencia en TikTok, la plataforma lo nominó a los TikTok Awards 2025 y lo convirtió en uno de los pocos argentinos que asistieron a la gala en México. “Me llamó una representante de TikTok Latinoamérica. Yo estaba en el colectivo volviendo a Ramos Mejía desde Capital y no lo podía creer. Todo me parecía una locura. Que me llamen, que me inviten un viaje todo pago…”, contó el influencer, quien aún vive en La Matanza junto a su familia.

Sebi en los TikTok Awards en México

Si bien Sebi admite que para él sería más cómodo vivir en Capital, hay algo dentro suyo que no lo deja irse de Ramos Mejía. “Me re cuesta soltar Ramos. Estoy proyectando mudarme, porque todo lo que hago queda en Capital. Pero hay una cosa de pertenencia. Yo tengo 25 años y nunca viví en otro barrio. Tengo mis amigos, mi gimnasio, mis lugares favoritos para comer… Todo está acá”, aseguró.

Sebi Manzoni todavía vive en La Matanza con su familia

Aunque ya cumplió muchos sueños de su lista, el influencer admitió que todavía le queda un gran pendiente en su carrera profesional. “Me encantaría trabajar en Bendita TV. Creo que es el único programa de TV que actualmente sigo consumiendo. Lo amo desde chiquito. Yo esperaba a mi papá y nos sentábamos en el sillón con una picada a verlo. Lo expresé un montón de veces públicamente y una vez logré que me lleven de panelista invitado. Hay muchos en el panel que me siguen y me consumen, pero no me llamaron todavía por algún motivo”, dijo entre risas. Lo que es seguro es que, con la determinación y el esfuerzo que lo caracterizan, no faltará mucho para que su deseo se haga realidad.