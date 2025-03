Eial Moldavsky rompió el silencio sobre Lali Espósito y enfrentó la pregunta más difícil

La semana pasada, Eial Moldavsky quedó en el centro de la polémica tras contar detalles sobre su supuesto vínculo con Lali Espósito al aire de Sería Increíble (OLGA). Si bien el influencer ya pidió disculpas en sus redes sociales y es su programa, este lunes habló de nuevo del tema. Esta vez, eligió Intrusos (América TV) para contar cómo está llevando las consecuencias que tuvieron sus declaraciones sobre la famosa cantante argentina, que, según contó después, eran “completamente falsos”.

“Fueron días muy malos, de mucha tristeza, de mucho arrepentimiento y de mucha angustia”, arrancó Moldavsky. A continuación, aclaró que estuvo evadiendo a la prensa porque no tenía nada que decir. “Me parece que ya había dicho lo que tenía que decir y que era solo repetirme”, aseguró.

Eial Moldavsky rompió el silencio en Intrusos: "Espero que, en algún momento, la vida, el tiempo y las cosas sigan adelante porque bueno, de eso se trata equivocarse"

Más adelante, sumó: “Si bien claramente yo no soy la víctima de esta historia, los días fueron muy malos, estoy muy triste, estoy muy golpeado. Estoy muy triste de verme así, pero la verdad es que no se puede volver el tiempo atrás. Por más de que lo intenté todos estos días, no hay nada que hacer”.

Respecto de las críticas que recibió en las redes sociales y en los medios de comunicación en los últimos días, Eial expresó: “Es un video que está muy mal y es un video que me golpea mucho en un lugar en el que yo siento un rechazo muy grande por verme a mí mismo, que es lo peor que te puede pasar. Quizás si yo lo viera en otra persona también tendría críticas, así que no tengo mucho para opinar. Más allá de que después, caso por caso, hay gente que me golpea más y hay gente que me genera más desprecio, entonces no me interesa lo que opinen”.

Eial Moldavsky contó los detalles de su encuentro con una famosa

Asimismo, se refirió a un viejo video de su hermana a Galia hablando Lali Espósito, que muchos tomaron como otro palo contra la cantante. “Las declaraciones de mi hermana son de un video que sacaron de contexto donde ella claramente está defendiendo a Lali, para el caso”, aseguró Eial.

“¿Te disculpaste con ella?”

Por otro lado, contó qué le pareció que Lali lo bloquee de las redes sociales: “Ella se sintió tocada, se sintió expuesta y eso es lo que más me duele. Me parece que está bien que tome la decisión que quiera, porque quedó muy expuesta. Yo estoy muy triste de haber sido quien lo dijo y estoy muy triste de haber dejado en ese lugar a una persona que quiero, que admiro, que respeto, que es un símbolo de este país y que la voy a seguir queriendo y la sigo admirando como lo hice toda mi vida y me siento muy mal”

Hacia el final de la entrevista, el cronista de Intrusos intentó que Eial cuente si se disculpó con Lali personalmente, pero él se negó a dar detalles. “No importa. Hay ámbitos públicos y hay ámbitos privados y acá hablamos de lo público”, sentenció. “Tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón todos los días y me voy a arrepentir todos los días de lo que dije. Espero que, en algún momento, la vida, el tiempo y las cosas sigan adelante porque bueno, de eso se trata equivocarse. De mandarse una cag...da y lidiar con eso el resto de tu vida y ver si tu vida es más que eso que hiciste”, concluyó.

Eial Moldvasky y Lali Espósito años atrás, en un evento