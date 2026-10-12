La historia de Romina Yan y Darío Giordano: se conocieron en los pasillos de un programa, vivieron un noviazgo corto y tuvieron tres hijos

El domingo, Valentín Yankelevich contó que durante su niñez vivió hechos de violencia psicológica y física por parte de su padre, al igual que su hermano Franco. Ambos son hijos de Romina Yan, quien falleció en 2010, y Gustavo Giordano.

En medio del escándalo mediático que esto generó, muchos se preguntan cómo surgió esa relación entre Romina y Gustavo, quienes tras un año de noviazgo pasaron por el altar y, entre el año 2000 y 2006 tuvieron tres hijos.

Así nació la relación entre Darío Giordano y Romina Yankelevich

En 1997, la hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena protagonizaba una de las tiras televisivas más importantes y exitosas de los 90: Chiquititas. Durante la grabación de los capítulos, la actriz se cruzaba en los pasillos de Telefe con Darío Giordano, que por ese entonces oficiaba de jefe técnico del canal.

En junio de ese año comenzaron a tener un acercamiento que un mes después terminó en convertirse en noviazgo, aunque ambos eligieron mantener un perfil bajo.

El casamiento de Romina Yan y Darío Giordano

El 27 de noviembre de 1998 se casaron en el Registro Civil de San Isidro, rodeados de un círculo familiar acotado. La ceremonia fue muy íntima, pero no impidió que las cámaras fueran testigos y los fans de la actriz se acercaran a las inmediaciones del lugar. Los guardias de seguridad contuvieron la euforia de la gente cuando Yan salió por la puerta principal con su marido. Vestida con una remera blanca y un jardinero, desbordaba de felicidad.

El casamiento entre Romina Yan y Darío Giordano fue en 1998 (Fuente: Captura de pantalla)

La pareja, de la mano de Yankelevich y Morena, se dirigió a la casa del productor de Telefe en Lomas de San Isidro. Allí, parte del elenco de Chiquititas los esperó y dieron continuidad a los festejos con pocos invitados.

El 28 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia religiosa en la iglesia de San Patricio, ubicada en las calles Estomba y Echeverría del barrio de Belgrano. Ese fue un evento multitudinario que también convocó a famosos, políticos y deportistas de la familia televisiva. Más tarde, organizaron en Berazategui una fiesta para 600 personas.

La historia de amor de Darío Giordano y Romina Yan

Ese fue el momento en que el matrimonio, que vivía en un departamento de Palermo, comenzaba a dar sus primeros pasos. Rápidamente llegó la idea de ser padres y así fue como por dos años consecutivos, Romina Yan se alejó de la televisión para abocarse a construir su propia familia.

Mientras ella tenía una imagen expuesta en los medios de comunicación, él se mantuvo al margen, incluso hasta cuando se conoció la muerte de Yan en 2010.

Los hijos de Romina Yan reunidos años atrás: Valentín, Azul y Franco Instagram

El matrimonio tuvo tres hijos: Franco, que nació en el año 2000, Valentín, en 2002, y Azul, en 2006.

En un archivo audiovisual que reprodujeron en La mañana con Moria (eltrece), se pudo ver un fragmento en el que la actriz hablaba con Guido Kaczka sobre Giordano: “Vas a decir que estoy neurótica, que mi marido me lo dice constantemente… Me impresiona el amor que me tiene”. Aquella entrevista sucedió en 2006, meses antes de que naciera su hija Azul.

La entrevista de Guido Kaczka a Romina Yan

Ante los medios, Romina aseguraba que Giordano era el amor de su vida. Con él construyó la familia que soñó, como le dijo a Kaczka en aquella entrevista 20 años atrás.

En 2018, durante el homenaje que Telefe organizó para honrar la memoria de Romina Yan, el ViveRo, Giordano se acercó al teatro Gran Rex para darle un ramo de flores a su hija. En esa ocasión, el productor habló con las cámaras de Canal 9 y recordó: “Es entender esa parte maravillosa de su mamá y poder agradecer eso con ellos [sus hijos], que hoy también son artistas y heredaron de ella todo. Verlos arriba de este escenario, donde la vimos muchas veces a ella, es muy movilizante”.

Darío Giordano habló sobre el homenaje a Romina Yan

“No hay una explicación racional, ella transmitía con el corazón. Real. Y esta conexión hace esto, que la gente sienta como sentía ella cuando estaba acá con nosotros. Eso no se termina nunca”, subrayó sobre el carisma que acompañó a la actriz durante su carrera.

En la entrevista que ofreció Valentín a Infobae y que se publicó el domingo 11 de octubre, el joven de 23 años aseguró que mientras su mamá estuvo con vida, Giordano no tuvo actos de violencia física o psicológica hacia ella o sus hermanos. “No, con ella nunca. Él siempre fue un tipo reactivo, de enojo fácil, pero cuando mi mamá estaba en este plano, nunca nada. Mi mamá lo cortaba en seco si sentía que se iba a sobrepasar un límite”, afirmó.

En ese relato se destapó de forma pública cómo Gustavo Giordano ejercía violencia física y psicológica a sus dos hijos varones después del fallecimiento de la actriz, quien murió a causa de un aneurisma.

Desde el momento en el que se judicializó el asunto, Valentín y Franco no volvieron a su hogar, eligieron distanciarse de su padre y abandonar el apellido. Incluso, según relata Valentino, Gustavo Yankelevich fue nombrado el tutor legal hasta la mayoría de edad. Actualmente, ni Valentín ni Franco tienen contacto con su progenitor.