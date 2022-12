Abel Pintos le dedicó un romántico saludo de cumpleaños a su esposa Mora Calabrese y derritió de amor a sus fans

escuchar

Abel Pintos está muy enamorado, y en cada oportunidad que tiene se encarga de gritar a los cuatro vientos lo feliz que está con la empresaria chaqueña Mora Calabrese. Después de varios años juntos, en septiembre de 2021 decidieron casarse. Hoy viven en Resistencia, junto a su hijo Agustín y Guillermina, la hija mayor ella. Esta semana, su esposa cumplió años y fiel a su estilo, él le dedicó un romántico mensaje en las redes sociales, que derritió de amor a sus seguidores.

La relación entre Pintos y Calabrese sorprendió al mundo del espectáculo. Si bien se conocieron en 2013 durante uno de los shows, recién en 2019 se confirmó que llevaban varios años juntos. Ambos siempre fueron muy celosos de su intimidad y eligieron resguardarse de los flashes. Sin embargo, en el último tiempo comenzaron a mostrar un poquito de su vida privada, desde viajes hasta shows y momentos en familia. Como era de esperarse, sus fans enloquecieron al conocer al menos algunos detalles más de su ídolo.

Familia feliz: Mora, Agustin, Abel y Guillermina Instagram: abelpintos

Tanto Mora como Abel suelen publicar en sus redes algunas fotos juntos y se dedican palabras de amor, por lo que el cumpleaños de ella no fue la excepción. Pintos hizo un posteo en su cuenta de Instagram y llenó de ternura a sus dos millones de seguidores. Subió dos fotos que le tomó a Mora durante una comida que compartieron, y le dedicó un emotivo mensaje.

El romántico mensaje de cumpleaños de Abel Pintos para su esposa Mora Calabrese (Foto: Instagram @abelpintos)

“¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida! Doy gracias a Dios por poder vivir a tu lado cada día. Te amo. Te amamos”, escribió, y para cerrar sostuvo: “Punto y aparte: ¡Qué hermosa sos, por favor te lo pido! ¡Calmate un poco!”. Calabrese, por su parte, le agradeció el tierno gesto y también comentó el posteo: “Gracias amor de mi vida! Te amo. Los amo. ¡Por ustedes soy la persona más feliz en este mundo!”.

Pero la empresaria chaqueña no fue la única que se conmovió con el gesto del intérprete de “Sin principio ni final”. Sus seguidores, que están pendientes de todos sus movimientos, no pudieron evitar comentar el posteo. “Todas queremos un Abel en nuestras vidas”; “El verdadero quien pudiera”; “Cansada de no ser ella”, fueron algunos de los mensajes.

El romántico mensaje de Abel Pintos para su esposa: “Un cariñito no le hace mal a nadie”

Luego de que en 2019 se hiciera público el noviazgo, en octubre de 2020 Abel y Mora sorprendieron a todos con la noticia más feliz: la llegada de su hijo Agustín. El pequeño nació en la ciudad de Resistencia, de donde Calabrese es oriunda, y donde la familia de cuatro reside actualmente.

La romántica sesión de fotos de Abel Pintos y Mora Calabrese (Foto: Instagram @abelpintos)

Al igual que por su cumpleaños, el cantante acostumbra a publicar fotos y mensajes para declararle su amor a su esposa. Meses atrás compartió una seguidilla de imágenes románticas en blanco y negro que se tomaron juntos, a los besos y muy enamorados. “Deja que el tiempo entre en clave, mira, un cariñito no le hace mal a nadie”, escribió y aclaró que la frase correspondía a la canción “Un cariñito” del músico Álex Ferreira.

LA NACION