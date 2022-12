Fernanda Iglesias sorprendió al anunciar que se va del país: “Tengo ganas de cambiar de vida”

escuchar

El 2023 vendrá con algunos cambios en lo que a LAM (América) respecta. El miércoles, Ángel De Brito hizo un anuncio que sorprendió a todos los televidentes y que generará un gran cambio en el ciclo. Reveló que Fernanda Iglesias ya no estará en el programa el próximo año y explicó el motivo por el cual se tomó la decisión.

La información salió a la luz en medio de una charla con Pitty, la numeróloga, quien realizaba las predicciones para el año entrante. “¿Fernanda podemos contar lo tuyo, o todavía es muy prematuro?”, lanzó en un momento el conductor. Su compañera le dio el visto bueno y le permitió continuar. Pero, la revelación tomó por sorpresa a más de uno.

“Fernanda se va a vivir a otro país”, contó De Brito. El viaje se concretará en 2023, por lo que ya no estará en el programa. “En realidad, es probar, es una experiencia que toda mi vida quise hacer”, explicó la periodista.

Fernanda Iglesias abandona LAM en 2023 y anunció que se va a vivir a España

Por su parte, Pitty, se sumó a la conversación y le dijo a la panelista lo que le espera en 2023. “La va a rejuvenecer, la va a poner en otro lugar. Siempre hay una segunda oportunidad, y la mejor parte de la vida es la segunda, cuando uno transitó todo, ahí empieza a disfrutar”, indicó.

“Yo siento que este edificio (Fernanda Iglesias) ya está construido, no siento que tenga más nada que construir, entonces tengo ganas de cambiar de vida”, explicó la periodista. Su destino será España, más precisamente Málaga, y contó que ya sacó pasaje, pero solo de ida. Asimismo, manifestó que “no sabe” de qué va a trabajar, aunque quedó claro que está abierta para encarar nuevos rumbos y desafíos.

En esta misma línea, Iglesias sostuvo que desde hace mucho tiempo tiene el deseo de vivir en otro lugar y sintió que el momento finalmente había llegado. “Está todo bien con el país, tengo mi trabajo, me va bien, pero siempre lo quise hacer”, aclaró. Asimismo, sabe que nada es definitivo y que hay un dejo de incertidumbre que está dispuesta a enfrentar: “No sé qué puede pasar, por ahí al año me vuelvo, no sé”.

Por otra parte, aclaró que, por el momento, se va a al Viejo Continente solo con su hija mayor. En cuanto a su marido, reveló que la apoya en esta decisión, pero que por ahora se quedará en la Argentina y partirá más adelante: “La idea es que ellos vengan después de estar instalados”.

LAM tendrá cambios en el equipo en el 2023 (Foto: Instagram @ferigleok)

La periodista se mostró feliz con la posibilidad de concretar uno de sus deseos y de tener un cambio de vida. Aunque no informó si hará algo relacionado a su cerrera desde España, dejó en claro que está dispuesta a afrontar nuevos rumbos y desafíos. “Me encanta el mundo, quiero vivirlo”, concluyó.

Pero, Fernanda Iglesias no es la única angelita que abandona LAM en el 2023. Semanas atrás, Ángel De Brito anunció que Pía Shaw abandonará el programa después de dos años y también comunicó que Marixa Balli será su reemplazo.

