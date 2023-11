escuchar

Facundo Arana y Natalia Oreiro conformaron una de las parejas más entrañables de la década de los 90. Pero en ficción. Aunque su gran conexión generó dudas acerca del vínculo que los unía fuera de cámara, a casi 25 años de aquellos rumores, el actor tuvo una particular reacción al ser consulado sobre si había intimado con la actriz uruguaya. Asimismo, dejó el claro qué tipo de relación los une.

“Te fuiste a la m...”, fue la contundente respuesta de Facundo Arana tras ser consultado por Ronnie Arias, en Poco correctos (eltrece), en la sección “La pregunta poco correcta” en la que el panelista no tiene filtro en indagar al invitado. En este caso, sin dar vueltas, le preguntó si había tenido relaciones sexuales con Natalia Oreiro, tras conocerla en un bar karaoke en el barrio porteño de Flores.

Facundo Arana habló sobre su vínculo con Natalia Oreiro (Archivo Muñeca Brava)

Ante la pregunta sin filtro, Arana lanzó una risa nerviosa y aseguró:“¿Qué? No, no, no, no. Como con vos Ronnie, solamente amor”. El momento causó revuelo entre los conductores del ciclo -Joaquín “Pollo” Álvarez y Leandro “Chino” Leunis-, quienes se sorprendieron, ya que usualmente la pregunta de la sección se realiza con cierta introducción, para quitarle peso, pero no sucedió en esta caso.

Sin embargo, el invitado no dudó en dejar en claro que Ronnie es como “un hermano de todos”, y quizás esta aclaración fue anexada con lo mencionado con anterioridad, al decir que su vínculo con el panelista era el mismo que mantiene con Natalia, de amor, de amistad.

Es que durante finales de los años 90, Facundo Arana y Natalia Oreiro protagonizaron Muñeca Brava (Telefe), una de las novelas nacionales emblemas de la época. Allí los actores narraban una especial historia de amor, y su química traspasaba la pantalla, lo que generó una horda de rumores sobre un romance entre ellos.

Por su parte, Facundo Arana estaba en pareja con Isabel Macedo, relación que culminó en 2006 tras una década de amor. Mientras, Natalia estaba de novia con Pablo Echarri, vínculo que duró cinco años. Luego ambos se volvieron a encontrar en la ficción, en la novela Sos mi vida (eltrece), y aunque volvieron a contar una historia de amor, ya los rumores de romance se habían disipado.

Sin embargo, es su primer trabajo juntos que generó dudas sobre su vínculo y aunque ambos se empeñaron en negar los rumores, en muchas personas quedó la duda, que tras más de dos décadas de aquel entonces, Ronnie volvió a retomar el recuerdo.

Natalia y Facundo fueron los protagonistas de Muñeca Brava (Archivo Muñeca Brava)

Actualmente, Natalia y Facundo comparten un vínculo de amistad, aunque sus encuentros no son frecuentes. Sin embargo, cada vez que pueden hablan bien el uno del otro, ya que compartieron el momento en el que sus carreras explotaron juntas, ganando una gran popularidad por su labor en dicha ficción.

Muñeca Brava le dejó al actor una entrañable amistad con Gabriela Sari, actriz que fue parte del elenco personificando a la mejor amiga de la protagonista. Desde aquel momento, comparten un gran vínculo que se extiende hasta la actualidad. Es mediante las redes sociales que publican los diversos momentos que pasan en familia, y por supuesto, que los fans celebran esta relación.