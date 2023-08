escuchar

En los últimos días, Natalia Oreiro se vio envuelta en una polémica sobre su injerencia en la ruptura amorosa entre Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña. Con varios audios que la incriminan y que datan del año 2015, la cantante estuvo inmersa en el runrun mediático acerca de su vinculación con el actor chileno.

Lejos de los rumores que la ubican como la tercera en discordia de un romance, Oreiro dialogó con el programa Implacables (elnueve) y se refirió al estado de salud de Wanda Nara, que actualmente se encuentra en Turquía, junto a Mauro Icardi, quien se desempeña como jugador del Galatasaray.

Con un fuerte vínculo entre ambas, Oreiro no dejó pasar la oportunidad para expresarle sus mejores deseos para una pronta recuperación: “Le envié un mensaje deseándole lo mejor y haciéndole saber que puede contar conmigo siempre. Hemos trabajado juntas y para mí ella es una persona increíble con una luz especial”.

Natalia Oreiro confirmó que se comunicó con Wanda Nara

Asimismo, la actriz indicó que está presente ante cualquier eventualidad que suscite e hizo extensivo su apoyo a su círculo íntimo, quien se encarga de estar en el día a día con la mediática: “Tenemos confianza en que las personas que la rodean y cuidan tomarán las decisiones adecuadas. Estamos aquí para ofrecer nuestro apoyo en todo lo que necesite”, sostuvo.

Abocada a su protagónico en la película Casi Muerta, la cual encabeza justo a Fernán Mirás, Oreiro se tomó un tiempo de su ajetreada agenda laboral para dedicarle unas palabras a Wanda, con quien compartió elenco en el programa ¿Quién es la máscara?, el cual se emitió por Telefe y tuvo a la uruguaya como conductora y a Wanda como panelista.

Pampita mostró su arrepentimiento tras cruzar a Natalia Oreiro

Abocada a sus proyectos laborales, Natalia Oreiro estuvo vinculada a una acusación de Carolina “Pampita” Ardohain en LAM cuando afirmó que no trabajaría con ella por no tener “empatía de mujer a mujer”. Tras esa entrevista con Ángel De Brito, la modelo le bajó los decibeles al asunto y aseguró que se arrepintió de lo dicho.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (eltrece), el periodista interpeló a Pampita por lo expuesto en LAM: “El otro día hablaste y se armó un tole-tole terrible, ¿te arrepentiste?”. A raíz de esa pregunta, la modelo afirmó: “Sí, me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto o de que se hablen en los programas cosas del pasado”.

Pampita se refirió a sus dichos contra Natalia Oreiro

A modo de autocrítica, la exconductora del Hotel de los famosos siguió: “La verdad que no era la idea, contesté una pregunta y me equivoqué porque ya conozco cómo es el medio y debería haber sabido que se iba a armar lío. Pequé de inocente, pero sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más”.

Por último, concluyó: “Yo estoy en otro momento de vida. Estoy con una vida re tranquila, con trabajo, pero con mi vida personal, sentimental y familiar que está en un muy buen momento, y busqué mucho estar en esta posición, así que no quisiera volver al pasado de ninguna manera”.