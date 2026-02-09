La escena improvisada de Jacobi Jupe en su audición de Hamnet que salió tan bien que quedó en la película

En el último tiempo, la industria del cine posó su mirada sobre el film Hamnet, protagonizado por Jessie Buckley y Paul Mescal, que desembarcó en las salas argentinas y que se posicionó como una de las favoritas para los premios Oscar. Dentro de la película dirigida por Chloé Zhao, se destacó el papel de Jacobi Jupe, de 12 años, que encarna a Hamnet. En un reciente video que se conoció por las redes sociales, la cineasta china reveló cómo el niño improvisó una escena en los ensayos que luego terminó quedando en la edición final.

La película centrada en el hijo de William Shakespeare y Agnes Hathaway, interpretados por Mescal y Buckley, indaga en la vida privada de una de las figuras literarias más influyentes de la tradición occidental. Con apenas 12 años, Jupe asume el rol central en la producción y su actuación le da el tono emocional al relato. Su trabajo fue destacado por la crítica como “magistral” y “devastador” por como abordó la trama.

Paul y Jacobi tuvieron una conexión instantánea en el set (Foto: Facebook)

Dentro de los numerosos elogios que recibió el niño, estuvo el de Zhao, que contó detalles de cómo fueron los ensayos y la filmación de la película que hizo suspirar a los fanáticos. “Recuerdo la audición de Jacobi. Se nota que está constantemente pendiente de que todos estén bien. Tiene la esencia de ese personaje con una madurez impropia de su edad, que siente el peso del mundo sobre los hombros”, empezó su relato la directora.

“En la segunda prueba, Jacobi conoció a Paul. La escena iba bien y entonces Paul dijo algo así como: ‘Voy a descolocarlo un poco para ver si está realmente presente’. Entonces Paul lo agarró, lo levantó y le dijo: ‘¿Vas a ser valiente? ¿Vas a ser valiente?’“, comentó y la respuesta del niño dejó a todos boquiabiertos: “¡Sí, seré valiente!“. “Eso fue improvisado y salió tan bien que lo incluimos en la película”, concluyó la cineasta, dando cuenta del talento de Jacobi.

La escena improvisada quedó en la película (Foto: Facebook)

Hamnet cuenta con el aval de nombres destacados como Steven Spielberg y Sam Mendes. El guion está coescrito por O’Farrell junto a Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland. La recepción de la crítica también subrayó las actuaciones de Jessie Buckley, como Agnes, y de Paul Mescal en la piel de William Shakespeare. Incluso, Buckley obtuvo una nominación en los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

“Jessie y Paul fueron muy comprensivos conmigo. Es algo muy duro de hacer, y especialmente morir, eso es terrible. Ya hice varios papeles en los que moría y mi mamá me dijo que iba a volver a morir otra vez. Al principio me molesté un poco, porque en realidad quería hacer un papel en el que no muriera. Pero definitivamente valió la pena. La experiencia fue increíble”, reveló Jacobi en una reciente entrevista con la revista TIME.

La nueva película Hamnet, basada en la premiada novela de 2020 de Maggie O’Farrell, imagina cómo William Shakespeare escribió Hamlet en medio de una niebla de dolor tras la muerte de su hijo. En una astuta decisión de casting, la directora Chloé Zhao, eligió a Jacobi y a su hermano Noah para interpretar al niño destinado a morir y al actor que encarna a su avatar sobre el escenario.