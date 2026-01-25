Cómo comprar entradas para el Carnaval de Gualeguaychú 2026

El Carnaval de Gualeguaychú 2026 ya tiene fecha y más de uno se pregunta cómo adquirir las entradas para no perderse esta fiesta nacional que es considerada la más grande a cielo abierto de toda la Argentina. Con 11 noches programadas de presentación y más de 1000 integrantes, no te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento único y alegre en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.

El Carnaval de Gualeguaychú 2026 cuenta con 4 comparsas y 12 carrozas Fuente: Instagram/@carnavaldelpais

Cómo comprar las entradas para el Carnaval de Gualeguaychú 2026

1 Ingresar al sitio oficial

Quienes residen lejos de la ciudad entrerriana pueden adquirir los tickets por el sitio web oficial de AllAccess.

2 Completar los datos y seleccionar

Para ello es necesario registrarse con un usuario y luego seleccionar la ubicación esperada en el Corsódromo.

Aquellos que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD) deben registrarse previamente a la solicitud del boleto sin costo en la base de datos del Corsódromo, en el sitio online específico.

Ubicaciones del Corsódromo (Fuente: Carnaval del País)

Compra presencial

Además de la forma online, los interesados pueden comprar las entradas en las boleterías del Corsódromo, que permanecen abiertas de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, mientras que el sábado la atención es de corrido desde las 9 hasta el horario de finalización del evento.

Cuánto cuestan las entradas para ver el Carnaval de Gualeguaychú

El valor de las entradas para ver el Carnaval de Gualeguaychú oscila entre los $26.000 y los $90.000, según la ubicación que se elija en el Corsódromo. Además, se incluye un costo adicional de servicios que varía entre los $5000 y los $7000. Cabe remarcar que los residentes de Gualeguaychú tienen descuentos en sectores VIP y Pullman.

El carnaval entrerriano ofrece descuento para los residentes de Gualeguaychú Fuente: Instagram/@carnavaldelpais

Cuáles son las fechas para ver el Carnaval de Gualeguaychú 2026

El Carnaval del País empezó el 3 de enero y se extenderá hasta finales de febrero. Es uno de los eventos más importantes que tiene nuestro país y tiene fama internacional. Según la información brindada, las siguientes fechas para asistir a Gualeguaychú son:

Enero:

Sábado 31

Febrero:

Sábados 07 | 14 | 21 | 28

Feriado por carnaval:

Domingo 15 y lunes 16

Qué hay que saber sobre el Carnaval de Gualeguaychú 2026

Este año se presentan en el Corsódromo cuatro comparsas con 12 carrozas distintas. Cada una de ellas relata una historia particular y original. Las pasarelas cuentan con más de 1000 integrantes y para este evento se utilizaron más de 50.000 plumas en los trajes.

Más de 1000 integrantes conforman el Carnaval de Gualeguaychú 2026 Fuente: Instagram/@carnavaldelpais

El Carnaval del País se estructura en torno a cuatro comparsas históricas: Marí Marí, Papelitos, O’Bahía y Ará Yeví. Cada una de ellas cuenta con el respaldo de un club local y es el resultado de un año entero de preparación exhaustiva. Este proceso incluye talleres de costura, herrería, diseño y coreografía, donde cientos de vecinos se transforman en artistas dedicados. Cada comparsa despliega más de 270 integrantes en escena, acompañados por 12 carrozas monumentales, una batucada electrizante y una banda musical en vivo que interpreta creaciones originales. Los trajes, que son obras de arte que reflejan meses de meticulosa dedicación y creatividad.

La competencia es un pilar fundamental que impulsa la excelencia artística de la fiesta. Cada edición abarca entre 10 y 11 noches de desfile, donde las comparsas compiten directamente. La de menor puntaje queda excluida para el año siguiente, garantizando una renovación constante de las propuestas y elevando el nivel artístico.