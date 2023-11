escuchar

Una vez más Jared Leto volvió a hacer de las suyas y sorprendió al mundo con una osada y arriesgada maniobra para promocionar su música. ¿Qué hizo? Escaló uno de los edificios más altos del planeta, el Empire State Building, la icónica construcción de Nueva York, inaugurada en 1931 que tiene un total de 443 metros. Pero, ¿por qué hizo esta peligrosa actividad? Para compartir públicamente el inicio de su nueva gira con la banda que tiene con su hermano Shannon, Thirty Seconds to Mars, que llegará a Buenos Aires en marzo de 2024.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 11 millones de seguidores, el ganador al Oscar a mejor actor de reparto por Dallas Buyers Club compartió un video de su hazaña en modo King Kong. Vestido con un equipo rojo, se pudo ver el momento en el que trepaba por la parte superior del edificio, justo debajo de la antena.

En la publicación, que además del video tuvo varias fotos de la histórica escalada, Leto compartió unas palabras sobre la increible experiencia que realizó. “He sentido fascinación por el Empire State Building, la ‘atracción número uno del mundo’, desde que era niño. No estoy seguro si fueron los récords mundiales Guinness, King Kong, pero algo en esta estructura icónica siempre capturó mi imaginación. Construido en solo 13 meses, en una de las ciudades más grandes del mundo, siempre ha sido para mí un poderoso símbolo de todas las posibilidades de la vida”, reflexionó.

Desde allí, el artista anunció el lanzamiento del Seasons World Tour 2024 con el cual recorrerá los Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda y también América Latina. Se confirmó que el grupo tocará en el festival Lollapalooza que se realizará en Buenos Aires entre el 15 y el 17 de abril, aunque aún no se definió qué día estarán presentes.

“Como muchos de ustedes también saben, me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que he encontrado que me aleja de algunas de las presiones de la vida y me ayuda a encontrar un poco de libertad y ecuanimidad. En muchos sentidos, este álbum trata sobre seguir tus sueños y esforzarte por hacer lo que parece imposible. Escalar el Empire State Building ciertamente entra en esa categoría para mí. Al igual que viajar por el mundo con mi hermano y compartir estos conciertos y experiencias inolvidables con todos ustedes”, sostuvo el cantante en su posteo.

Tras terminar la hazaña, el cantante dio una entrevista con Today (NBC), aun vestido con su traje rojo. “Lo logré, estoy vivo, llegue a la cima. Vi a mi madre en la ventana del piso 80 y eso fue una linda sorpresa”, reflexionó. Al ser consultado por cómo se ve la ciudad desde esa privilegiada ubicación, aseguró que fue algo increíble.

“De niño quería ser un artista y Nueva York es el lugar al que vienes para serlo. Y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí”, expresó el músico. Asimismo, confirmó que la subida demandó mucha resistencia. Incluso mostró como le quedaron las manos tras escalar uno de los edificios más altos del mundo.

Para Jared Leto, esta experiencia surgió como una sumatoria de varias cosas. Por un lado, su fascinación por el icónico edificio, por el otro su amor por escalar y también la celebración de su Seasons World Tour 2024. No obstante, cuando le preguntaron cuál era el próximo lugar que quería escalar, él no lo dudó y aseguró “a mi cama”, comentario que valió las risas de todos los presentes.