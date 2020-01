La indignante frase de Puli Demaría: "Laburo como una negra mapuche"

La DJ amiga de Pampita usó una expresión racista y fue duramente criticada. Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020 • 13:18

Puli Demaría se hizo famosa por ser la íntima amiga de Pampita Ardohain. " Creo que Caro genera y vende, le pasan cosas como a todos y a la gente le sirve hablar de ella: cuando no pasa nada, el tema es Carolina, pero sufre y mucho", le dijo a LA NACIÓN en una entrevista exclusiva. La DJ, que también aseguró que tiene posibilidades de entrar al Bailando 2020, volvió a estar en boca de todos esta semana, aunque ahora, por una expresión racista que utilizó en televisión.

Invitada en Hay que ver, el ciclo que conducen José María Listorti y Denise Dumas, le preguntaron a Demaría por qué quería entrar a ShowMatch. "Cuando arrancó el primer Bailando, a mí ya me gustaba. Me gusta bailar, estar arriba de un escenario y el show. Yo tengo toda mi parte de actriz que es lo que estudié de chica, y siempre me pareció maravilloso. Soy una fan del programa por todo lo que implica el baile, me parece que el baile genera endorfinas", comenzó la amiga de Ardohain.

Luego, Demaría se explayó sobre por qué Tinelli debería tenerla en cuenta. "Porque me parece que puedo llegar a tener algo distinto en cuanto a esto que es 'realmente me muero de ganas de ir', es genuino y me empecé a preparar porque soy una caradura", apuntó. "También digo lo que pienso y no tengo maldad porque no me gusta".

Por último, añadió: "Pueden decir que soy la cheta, me pueden dar por donde quieran. No me considero (cheta). Yo laburo como una negra mapuche de lunes a domingo. Soy una mina que labura mucho, mucho, mucho y me pelo el cu. laburando", concluyó.